FOTO Split je pun svita, pogledajte slike s Pjace

Sunčani petak u samoj sredini svibnja pretvorio je Split u pravu razglednicu Mediterana. Grad je od ranog jutra prepun turista i domaćih gostiju, a dodatnu gužvu donio je dolazak čak tri kruzera u splitsku luku.

Rive, Marmontova, Voćni trg i posebno Pjaca tijekom dana bili su ispunjeni ljudima, a terase kafića gotovo u potpunosti popunjene. Brojni turisti šetali su starom gradskom jezgrom, fotografirali Dioklecijanovu palaču i tražili mjesto više za kavu na suncu.

Sredina svibnja očito je označila pravi početak predsezone u Splitu. Visoke temperature, vedro vrijeme i dolazak velikog broja gostiju s kruzera stvorili su atmosferu kakva se inače veže uz vrhunac ljeta.

Posebnu pažnju privukla je Pjaca, gdje se tijekom prijepodneva stvorila prava masa ljudi. Turisti su obilazili restorane i suvenirnice, dok su mnogi zastajali kako bi uhvatili fotografiju užurbanog centra grada.

Dolazak kruzera ponovno je pokazao koliko jednodnevni gosti mogu promijeniti ritam grada u svega nekoliko sati. Već oko podneva centar Splita bio je prepun, a gužve su se osjećale i na Rivi te u okolnim ulicama.