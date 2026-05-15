TRENER GARCIA UOČI LOKOMOTIVE: 'Iskreno se ne brinem za fotografiju Durdova i Gattusa'

Nogometaši Hajduka sutra od 18:15 igraju protiv Lokomotive u Zagrebu u sklopu 35. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je, odgovaravši na novinarska pitanja, najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Možete li prokomentirati sliku Durdova s Gattusom nakon utakmice s Dinamom?

Nisam vidio, ali čuo sam. Vjerojatno je mislio da zaslužuje veću minutažu. Igraju oni za koje smatram da su to zaslužili najviše. To je normalno, bio je sretan dok je Gattuso bio tu. Iskreno se ne brinem.

Izjava Kovačevića nakon derbija nije bila korektna prema stranim trenerima…

Nisam znao da je to rekao. Hrvatskih trenera ima svugdje, ne mislim da je bio doslovan u toj izjavi. U svakoj se ligi, pogotovo velikoj, ljudi iz drugih država drugačije doživljavaju. Strani treneri ne vide neke stvari koje znaju „domaći“.

Vjerojatno niste očekivali zaostatak od 18 bodova. Što je razlog tomu?

Nismo osvojili dovoljno bodova, iako smo imali dobar prosjek. Trebali smo nastaviti u dobrom ritmu poznavajući nas, ali osjećam kao da smo ih nekako ispustili. Osvajali smo bodove, nekada smo ih i gubili, ovisilo je i o situacijama.

Je li Hodak konkurira od prve minute?

Moguće je, Sigur nije na dispoziciji, prošli smo put krenuli s Brajkovićem, vjerojatno će krenuti od prve minute.

Riječ-dvije o Lokomotivi?

Igraju bolje nego što to rezultati pokazuju. Igraju dobar nogomet, imaju ideju i osobnost. Trener se drži plana, momčad ga slijedi. Znate tko je trener kada gledate Lokomotivu. Bit će teška utakmica, dat ćemo sve od sebe i obje ekipe idu na pobjedu.

Hoće li igrati manji igrači ili standardni prvotimci?

Mislim da imamo samo 2-3 igrača starija od 30 godina, ne bih to tako dijelio. Mlade igrače možemo vući i iz kadeta.

Promijenili ste stil igre, što možemo očekivati iduće sezone?

Nisam to radio iz toliko pragmatičnih razloga. Ovisi o ekipi, ali i o sezoni. Igrali smo najčešće 4-3-3, ovisilo je o igračima koji su nam bili dostupni. Nekad sam i ograničen nekim stvarima.

Postoje informacije da će Rakitić otići. Kakav je Vaš odnos?

U jako smo dobrim odnosima, dobro surađujemo, dobro funkcioniramo, nemam nikakvih zamjerki za njega, siguran sam da ima veliku budućnost ispred sebe, u nogometu je pokazao što je i tko je.

Rebiću i Melnjaku ističe ugovor. Treba li ih Hajduk zadržati?

To je pitanje za sportskog direktora. Neću odgovoriti želim li ih zadržati u svlačionici ili ne.

Almena?

On nije dugo igrao, to je drugačija situacija, sve ovisi o puno faktora. Neću ništa govoriti o tome.

Otac Skoke je rekao da želi jasnu sliku o sinu u Hajduku. Može li dobiti veću priliku iduće sezone?

Svi roditelji žele znati jasne stvari oko svoje djece. Skoko igra, imao je prilika, a Klub će odlučiti o sudbini i naposljetku sportski direktor.

Imate li viziju dolaska i odlaska igrača?

Da, pričao sam sa sportskim direktorom, zna što mislim. Moramo pronaći način za ideje koje imamo i koje možemo raditi. U dobrim smo odnosima.