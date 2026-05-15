Vodeća imena estetske medicine potvrdila: Hyalure nova generacija hijaluronskih filera za prirodan izgled, sigurnost i dugotrajnost

U elegantnom ambijentu zagrebačkog hotela DoubleTree by Hilton održan je ekskluzivni stručni događaj koji je još jednom pokazao kako estetska medicina danas nadilazi klasične okvire beauty industrije i postaje spoj znanja, medicine, tehnologije i individualnog pristupa pacijentu. Predstavljanje talijanskog brenda Hyalure okupilo je neka od najrespektabilnijih imena estetske i regenerativne medicine, a atmosfera večeri bila je obilježena vrhunskom edukacijom, razmjenom iskustava i najnovijim inovacijama koje oblikuju budućnost estetike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upravo je edukacija bila središnja vrijednost događaja kroz spoj tehnologije, naprednih protokola i iskustva liječnika koji aktivno postavljaju nove standarde moderne estetike i aktivno oblikuju budućnost regenerativne medicine. Među njima posebno su se istaknuli dr. Nikola Milojević, jedno od najpoznatijih europskih imena estetske medicine, dr. Ana Štanfel Hauser, prepoznata po suvremenim regenerativnim pristupima i prirodnim rezultatima, dr. Ivija Rajković, koja svojim inovacijama u korištenju Multifrax frakcijskog lasera kontinuirano pomiče granice laserske i estetske medicine, te dr. Jelena Jakić, čiji rad i iskustvo dodatno potvrđuju važnost multidisciplinarnog pristupa estetici budućnosti. Posebnu pažnju privukla je i dr. Viviana Kalmar, koja godinama razvija pristup harmonizaciji lica kroz kombinaciju Jalupro protokola, naglašavajući prirodne rezultate i kvalitetu kože, dok je dr. Stjepan Patrun još jednom potvrdio reputaciju liječnika prepoznatog po inovacijama i suvremenim tehnologijama. Središnji dio večeri bio je panel posvećen budućnosti regenerativne medicine, gdje su sudionici otvorili teme koje nadilaze prolazne trendove od prirodnih rezultata i dugoročnog zdravlja kože do važnosti ultrazvuka lica, kombiniranih protokola i sigurnosti tretmana.

Poseban interes izazvao je dolazak dr. Nicole Cortesea, vrhunskog talijanskog kirurga čije je ime već godinama sinonim za preciznost, eleganciju i napredne tehnike aplikacije hijaluronskih filera. Njegovo predavanje i radionica nisu bili tek demonstracija tehnike, već prava lekcija o filozofiji ljepote i suvremenom pristupu harmonizaciji lica.

„Fileri nisu prošlost, ali nedovoljno znanje jest“, istaknuo je dr. Cortese tijekom predavanja. „Kada spojite vrhunsku tehnologiju s preciznim tehnikama aplikacije, rezultat nije promjena identiteta, već njegovo elegantno naglašavanje.“

Publiku nije osvojio samo stručnim znanjem, već i osobnom pričom koja njegovom radu daje dodatnu dimenziju. Dr. Cortese svake godine sudjeluje u humanitarnim medicinskim misijama u Africi, gdje izvodi kompleksne kirurške zahvate u zajednicama kojima je takva skrb inače teško dostupna. Upravo taj spoj vrhunske ekspertize i humanosti ostavio je snažan dojam među okupljenim liječnicima.

Radionice koje su uslijedile dodatno su potvrdile kako je riječ o događaju koji je imao puno dublju vrijednost od same prezentacije proizvoda. Sudionici su kroz praktične prikaze i stručne diskusije imali priliku iz prve ruke učiti od vodećih međunarodnih i domaćih stručnjaka, što ovakve edukacije svrstava među najvažnije događaje regionalne estetske scene.

Posebnu pažnju privukla je i liječnica dr. Anđela Prolić, koja je još jednom potvrdila svoju ulogu jedne od ključnih osoba domaće estetske medicine kada je riječ o edukaciji, inovacijama i povezivanju vrhunskih međunarodnih stručnjaka. Njezin pristup temeljen na znanju, sigurnosti i individualiziranom pristupu pacijentima dodatno je naglasio važnost kontinuirane edukacije liječnika u estetskoj medicini.

Dr. Anđela Prolić tijekom večeri dodatno je istaknula važnost otvorenog dijeljenja znanja među liječnicima:

„Hyalure nije samo linija proizvoda. Riječ je o konceptu koji spaja tehnologiju i umjetnost aplikacije. Budućnost estetske medicine pripada liječnicima koji kontinuirano ulažu u edukaciju, sigurnost i individualizirani pristup pacijentima.“

Zaključak večeri bio je jasan — estetska medicina budućnosti neće se temeljiti na pretjerivanju, već na znanju, sigurnosti, prirodnim rezultatima i individualiziranom pristupu svakom pacijentu. Upravo zato ovakve stručne edukacije imaju sve veću važnost, jer omogućuju prijenos znanja između vodećih liječnika i stvaranje novih standarda unutar moderne estetske medicine.