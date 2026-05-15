Puljak stala u obranu Bojana Ivoševića: "Ovo je pokušaj da se administrativni šlamperaj pretvori u politički progon"

Gradska vijećnica Centra Marijana Puljak javno se osvrnula na slučaj u kojem su Bojan Ivošević i Srđan Marinić optuženi za neovlašteni pristup računalnom sustavu Grada Splita, pri čemu DORH, prema objavljenim informacijama, traži uvjetnu kaznu. Puljak je u svojoj objavi pružila punu podršku Ivoševiću, poručivši kako smatra da u ovom slučaju nema njegove krivnje, nego da se odgovornost, kako tvrdi, pokušava prebaciti na njega zbog propusta unutar gradskih službi.

"Puna podrška Bojanu", napisala je Puljak, ističući da o temi govori i iz vlastitog profesionalnog iskustva.

Navela je kako je u ranijem radu bila “šef odjela koji je upravljao kompleksnim pravima pristupa u organizaciji s 2500 zaposlenika", zbog čega, kako kaže, s punom odgovornošću tvrdi da je riječ o "svinjariji službe Grada Splita koja se izvlači nakon Šutine prozivke”.

Puljak: "Nije sam sebi dodijelio ovlasti"

Puljak smatra da Ivošević nije sam sebi omogućio pristup računalnom sustavu, već da su mu pristup omogućile nadležne gradske službe. "Nije on samom sebi dodijelio nikakve ovlasti, nego su mu ih dale gradske službe Tomislava Šute i navedene je koristio tamo gdje su mu oni omogućili pristup", poručila je Puljak. Prema njezinu tumačenju, ako je Ivošević imao određena prava pristupa, odgovornost za njihovu dodjelu leži na onima koji upravljaju sustavom i korisničkim ovlastima.

Puljak je dodatno naglasila kako joj je, kako kaže, "jasno kao dan" da Ivošević nije kriv. "A kad bi već htjeli nategnuti tko je kriv, to bi bile službe", napisala je. Time je izravno kritizirala gradske službe, ocjenjujući da se eventualni administrativni propusti sada pokušavaju prikazati kao kaznena ili politička odgovornost bivšeg dogradonačelnika.

Optužbe nazvala političkim progonom

U zaključku objave Puljak je cijeli slučaj nazvala pokušajem političkog progona. "Ovo je klasičan pokušaj da se vlastiti administrativni šlamperaj pretvori u politički progon", poručila je gradska vijećnica Centra.