MAMUT PRED NOVIM OBRAČUNOM NA SUDU Mogu li načelnik i ostali osumnjičeni završiti iza rešetaka?

U slučaju šestorice okrivljenika koji su zadržani u policiji nakon napada na ekipu Poziva Dnevnika Nove TV moglo bi doći do obrata. Izvanraspravno vijeće ukinulo je rješenje suca istrage, koje je zbog određenih formalnih nedostataka vraćeno na ponovno odlučivanje, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

Naime, nakon napada na novinarsku ekipu i neke od članova Općinskog vijeća Općine Marina, šest osoba pušteno je na slobodu uz mjere opreza te obvezno javljanje policiji i zabranu kontakta i prilaska. Među njima je i sam načelnik općine Ante Mamut.

"Sudac istrage će ponovno donijeti odluku koju će izraditi, poslati strankama i stranke imaju pravo žalbe na tu odluku. U slučaju ako bude žalbe, ponovno će odlučivati izvanraspravno vijeće", objasnio je Neven Cambj, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu

Odgovorio je i na pitanje postoji li teoretska mogućnost da sudac odredi istražni zatvor.

"Postoji. Sudac istrage nije vezan svojim prethodnim rješenjem, nego donosi potpuno novu autonomnu odluku kakvu god on smatra da je treba donijeti", objasnio je Cambj.