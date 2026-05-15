Poznati hotel u Dugopolju ide na dražbu: Nekadašnja svadbena meka prodaje se za najmanje 3,4 milijuna eura

Poznati dugopoljski hotel Katarina, objekt koji već neko duže vrijeme ne radi, sada je, čini se, na prodaji. Riječ je o hotelu koji je godinama bio dobro poznata adresa ne samo stanovnicima Dugopolja, nego i brojnim Splićanima, stanovnicima Dalmatinske zagore, ali i Hercegovine. Mnogi ga pamte kao jednu od najtraženijih lokacija za organizaciju svadbenih svečanosti, vjenčanja, proslava i raznih obiteljskih okupljanja. U najboljim danima ondje su se vikendima održavale brojne svadbe, a hotel Katarina bio je svojevrsna meka za mladence i njihove goste.

No, s vremenom je sve stalo. Objekt je prestao raditi, a hotel je, kolokvijalno rečeno, stavio ključ u bravu.

Prodaje se hotel, restoran, sale, garaža, caffe bar, fitness, sauna i bazen

Prema podacima iz predmeta prodaje koji vodi Trgovački sud u Splitu, na sudskoj e-Dražbi prodaju se nekretnine na adresi Ulica Matice hrvatske 4 u Dugopolju.

Radi se o hotelu i dvorištu ukupne površine 3.446 četvornih metara. Od toga se 1.216 kvadrata odnosi na dvorište, a 2.230 kvadrata na hotel. Predmet prodaje obuhvaća više etažnih cjelina, među kojima su garažni prostor s pomoćnim prostorima, mala sala, restoran s kuhinjom, caffe bar s terasama, hotelski dio s apartmanima i sobama, kao i prostor za fitness, saune i bazen. Hotelski dio, prema opisu, obuhvaća prizemlje te više katova na kojima se nalaze apartmani, sobe, dvorane za sastanke i prateći prostori.

Utvrđena vrijednost veća od 4,5 milijuna eura

Ukupno utvrđena vrijednost predmeta prodaje iznosi 4.584.375 eura. Od toga se na nekretnine odnosi 4.210.000 eura, odnosno 91,83 posto ukupne vrijednosti, dok se na pokretnine, odnosno opremu i inventar, odnosi 374.375 eura. U dokumentaciji se navodi da su oprema i inventar pojedinačno specificirani u elaboratu procjene vrijednosti iz veljače 2026. godine, koji je izradio stalni sudski vještak Goran Tenžera, dipl. ing.

Također je navedeno da je nekretnina dana u zakup, a ugovor traje do njezine prodaje u stečajnom postupku. Pokretnine koje se nalaze u objektu prodaju se zajedno s nekretninom. Prodaja se provodi putem sudske e-Dražbe, a riječ je o prvoj dražbi. Početna cijena za nadmetanje iznosi 3.438.281,25 eura, što je ujedno i minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati.

Isti iznos trenutačno je naveden i kao informativna cijena predmeta prodaje u nadmetanju. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura, a jamčevina 458.437,50 eura. Rok za uplatu jamčevine je 10. srpnja 2026. godine, dok je početak nadmetanja zakazan za 21. srpnja 2026. u 11 sati. Završetak nadmetanja predviđen je za 4. kolovoza 2026. u 10:59 sati.

Za razgledavanje potrebno kontaktirati stečajnog upravitelja

U uvjetima prodaje navedeno je da je razgledavanje moguće prema dogovoru sa stečajnim upraviteljem Davorinom Kapustićem iz Ivanca. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o dosudi.

Hotel Katarina tako bi uskoro mogao dobiti novog vlasnika. Hoće li nekada poznato dugopoljsko okupljalište ponovno oživjeti i vratiti dio starog sjaja, tek ostaje za vidjeti.