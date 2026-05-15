Split spreman za turističku sezonu: Fokus na sigurnosti građana i turista

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Splita u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom organiziralo je tribinu koja je održana danas u prostorijama Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

Analizom postojećih aktivnosti koje se provode u Gradu Splitu te tekuće problematike iz domene prevencije kriminaliteta definirano je pitanje održive sigurnosti kao bitnog uvjeta održivog razvoja turizama. Partnerstvo svih dionika i odgovornost za preventivne mjere dio su planirane aktivnosti u suradnji Grada Splita i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, uz nazočnost predstavnika drugih žurnih službi. Interes za sigurnost u turizmu mora biti od posebne važnosti turističkom i svim drugim sektorima te gradskim službama što stvara preduvjete i za dodatnu kvalitetu života svih građana u vrijeme turističke sezone.

"Vjerujem da su sve službe spremne za još jednu turističku sezonu, a danas ćemo imati priliku čuti statističke podatke iz prošle godine koje će predstaviti Paško Ugrina iz PU splitsko-dalmatinske. Brojke jasno govore u prilog tome da policija dobro odrađuje svoj posao i da je grad siguran. Naš cilj kao Vijeća za prevenciju kriminaliteta je taj da preveniranjem održavamo jednu razinu sigurnosti u gradu Splitu, ponajprije sigurnost građana grada Splita, a i svih naših turista. Turistička djelatnost u gradu Splitu je vrlo snažna i dominantna i ako šaljemo u svijet sigurnu sliku možemo se nadati većem broju turista", kazao nam je Jakša Balov, splitski gradski vijećnik iz redova HDZ-a i predsjednik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita.

"Naglasak je prevencija rizika i sigurnosti u turizmu, sinergija žurnih službi i Vijeća za prevenciju Grada Splita. Cilj je sigurnost turista, ali je cilj i kvaliteta življenja ljudi u gradu Splitu za vrijeme turističke sezone. Policija intervenira u različitim situacijama, po različitim pozivima. Dominira problematika javnog reda i mira", kaže Paško Ugrina.

Ugrina kaže da građani stare gradske jezgre često zovu policiju za vrijeme turističke sezone.

"Često nas zovu i mislim da naša nazočnost i vidljivost jednim dijelom smanjuje taj broj poziva. Uvažavamo svaki poziv, izlazimo na svaki poziv i postupamo sukladno ovlastima koje policija ima. Planirana suradnja s Gradom i s komunalnim redarstvom je aktivna i vjerujem da će polučiti dobre rezultate ove godine", kaže te pojašnjava:

"Naglasak je na prevenciji svih oblika rizika. Ovdje nije slučajno što su u sinergiji žurne službe. Sigurnost nije samo ono čime se bavi policija u smislu javne sigurnosti. Sigurnost je puno širi pojam od toga i između ostaloga odgovornost za percepciju i osjećaj sigurnosti i građana Splita i turista koji borave na našem području."

Na koji način se policija bori protiv ozbiljnijih incidenata?

"Jedan od načina je da onoliko puno koliko se pažnje pridaje prevenciji, toliko će policija imati prostora za bavljenje ozbiljnijim stvarima. Percepcija žurnih službi prepoznaje određene rizike i cijenimo da bi dio odgovornosti u odnosu na sigurnost trebala ići od svih dionika", kaže nam za kraj Paško Ugrina.