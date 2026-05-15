Bojan Ivošević žestoko udario po DORH-u: "Čast je imati više optužnica od HDZ-a i Keruma zajedno"

Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama nakon što je protiv njega podignuta nova optužnica. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Ljubav između mene i DORH-a sve je očitija i tako dok se kriminal HDZ-a i Keruma odvija pred očima javnosti DORH je podigao već drugu optužnicu protiv mene. Čast je imati više optužnica nego svi HDZ-ovci i Kerumovci zajedno zadnjih 20 godina. Čestitam DORH-u na efikasnosti u borbi protiv kriminala i vjerujem da ovakva statistika odražava stvarno stanje našeg društva i načina bavljenja politikom.

Prva je, kao što se sjećate, ona zbog ‘prijetnje’ da više neću pričati sa Slobodnom Dalmacijom, već da će im odgovarati službe. Tu su se četiri osobe prepale za mogućnost obavljanja posla. Da, dobro ste čuli, ne ‘krvi napiti’, nego ‘neću pričati s vama’ ih je uznemirilo. Ta lakrdija još nije ni započela na sudu.

Druga je da sam ovlašteno-neovlašteno pristupao sustavu kojem mi je gradska uprava za vrijeme Tomislava Šute omogućila pristup i dostavila korisničke podatke. Idiotsku prijavu Tomislava Šute USKOK je odbacio, ali DORH je zato ponovo briljirao. Isti oni DORH koji odbaci prijavu kad sam doživio sačekušu ispred vlastitog doma, isti oni DORH kojem je normalno da policajac zove one koji su ti priredili sačekušu i kaže im da bježe jer policija dolazi.

Za one kojima još zvoni ono ovlašteno-neovlašteno, da, dobro ste pročitali, ovlašteno-neovlašteno, jer tvrtka koja je izradila sustav službeno je potvrdila da nikakvog hakiranja nije bilo. Gradske službe su također potvrdile da je račun s kojeg se ulazilo bio ovlašten i da mi je dostavljen kao gradskom vijećniku u ovom mandatu, ali eto njihovom greškom su mi dane šire ovlasti nego što bi oni htjeli, a što zakon ne brani. Što se tiče dokumenata, niti jedan nije nestao, već sam kao gradski vijećnik zbog vršenja svoje dužnosti izvršio uvid u navedene, što je u potpunosti u skladu sa zakonima RH.

Zanimljivo, pristup istom sustavu, na isti način, kroz povijest imale su razne osobe koje nisu bili ni službenici, ni dužnosnici, ni gradski vijećnici, ali to DORH-u nije ovlašteno-neovlašten ulaz.

Ovo će otvoriti zanimljivu temu prava gradskih vijećnika na pristup gradskim dokumentima, jer Gradsko vijeće je iznad gradonačelnika, kao što je nadzorni odbor iznad uprave u dioničkom društvu, a često se susrećemo s protuzakonitim uskraćivanjem dokumenata od Tomislava Šute i njegovih suradnika.

Iskreno mi je žao što su optužnicom obuhvatili i mog kolegu Srđana Marinića, jer sam u nekoliko navrata koristio i njegov internet kad sam tražio neke podatke. Njegov krimen je što sam se spajao s njegove IP adrese. Svatko imalo informatički pismen zna da to ne da nije dokaz tko se spajao, nego samo odakle se netko spajao, ali to je bilo dovoljno da i njega tu utrpaju.

Fun fact:

Dio iskaza zaposlenika može se podvesti pod lažni iskaz na DORH-u, a na temelju istih je iskonstruirana ova sumanuta optužnica. Njih jedva čekam ispitati na sudu.

P.S.

Iz iskaza zaposlenika u predmetu se vidi da je panika kod Tomislava Šute nastala kad sam na vijeću objavio kad su se sastali u Banovini i dogovorili trgovinu utjecajem s Kerumom za osiguravanje većine u gradskom vijeću. Šuta kaže da sastanka nije bilo, ali je ipak radi toga pomislio da netko ima uvid u kamere. Nema ništa sumnjivo u njegovoj paničnoj reakciji oko ‘nepostojećeg’ sastanka, je li tako DORH i USKOK?”