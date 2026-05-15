Nijemci: Rakitić odlazi iz Hajduka

Ivan Rakitić na kraju sezone trebao bi napustiti poziciju tehničkog direktora Hajduka, piše njemački Sky Sport. Iako ima ugovor sa splitskim klubom do 2028. godine, prema navodima njemačkih medija, njegov odlazak sve je izgledniji.

Bivši hrvatski reprezentativac i svjetski doprvak iz Rusije 2018. godine preuzeo je funkciju tehničkog direktora odmah nakon završetka igračke karijere. U toj ulozi od veljače radi volonterski, bez plaće, a bio je uključen i u brojne transfere Hajduka.

Sky Sport navodi kako još nije poznato gdje bi Rakitić mogao nastaviti karijeru, no među mogućim opcijama spominje se povratak u Bundesligu. Rakitić je od 2007. do 2011. godine nosio dres Schalkea i za klub iz Gelsenkirchena upisao 135 nastupa.

“Nadam se da će uhvatiti zamah za novu sezonu te da je uspjeh u Bundesligi, a potom i povratak u Europu, samo pitanje vremena”, izjavio je Rakitić nedavno za Sky Sport.

Rakitić trenutno pohađa UEFA-inu edukaciju za menadžere, no prema pisanju njemačkog medija već ima nekoliko ponuda te postoji mogućnost da ranije prekine školovanje i prihvati novi angažman.

U Hajduk je stigao u ljeto 2024. kao veliko igračko pojačanje, a nakon jedne sezone zaključio je igračku karijeru i preselio u uredsku funkciju. Zahvaljujući bogatoj međunarodnoj karijeri i kontaktima u nogometnom svijetu, sudjelovao je u sportskom segmentu kluba i dovođenju igrača.