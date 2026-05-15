Velike promjene u trgovinama: Gradovi će moći zabraniti noćnu prodaju alkohola, maloljetnicima se zabranjuju energetska pića!

Vlada Republike Hrvatske uputila je u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini kojim se uvode stroža pravila za prodaju alkohola i energetskih pića, osobito kada je riječ o maloljetnicima. Zakonske izmjene predložilo je Ministarstvo gospodarstva, a predviđa se i donošenje po hitnom postupku.

Najvažnije novosti odnose se na zabranu prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina, obveznu provjeru punoljetnosti kod internetske prodaje alkohola i energetskih pića putem sustava e-Građani, ali i mogućnost da gradovi i općine ograniče prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima.

Energetska pića više ne bi smjela biti dostupna maloljetnicima

Prema prijedlogu izmjena, u trgovini na malo izričito bi se zabranila prodaja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina. Time bi se energetska pića u ovom dijelu zakona tretirala slično kao alkoholna pića, duhanski proizvodi i roba pornografskog sadržaja, čija je prodaja maloljetnicima već zabranjena. Trgovci bi morali uskratiti prodaju ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, a kupac ne dokaže punoljetnost osobnom ispravom. Ta bi se obveza odnosila i na prodaju putem automatiziranih blagajni. U obrazloženju prijedloga navodi se da je konzumacija energetskih pića među djecom i mladima postala učestala pojava, potaknuta lakom dostupnošću, marketingom i percepcijom da je riječ o običnim bezalkoholnim napitcima. Posebno se upozorava na rizike konzumacije energetskih pića u kombinaciji s alkoholom.

Jedna od ključnih novosti odnosi se na internetsku prodaju. Trgovci, internetske platforme i drugi subjekti koji prodaju alkoholna pića, pića koja sadrže alkohol i energetska pića putem interneta morali bi osigurati tehničko rješenje za vjerodostojnu provjeru punoljetnosti kupca. Ta provjera provodila bi se putem informacijskog sustava e-Građani, odnosno njegove mobilne inačice. Kupac bi prilikom internetske kupnje morao dokazati punoljetnost korištenjem tog sustava, a ako odbije provjeru, trgovac bi morao uskratiti prodaju. Vlada u obrazloženju navodi da sadašnja praksa provjere dobi na mrežnim stranicama, najčešće jednostavnim klikom na opciju kojom kupac potvrđuje da je punoljetan, nije dovoljno učinkovita jer se lako može zaobići. Novi sustav, kako se ističe, trebao bi spriječiti da maloljetnici jednostavno dolaze do alkohola i energetskih pića putem interneta. Trgovci koji su registrirani za trgovinu na malo putem interneta ili pružanje usluga informacijskog društva, a prodaju alkoholna i energetska pića, morali bi se upisati u evidenciju pri Ministarstvu gospodarstva.

Zahtjev bi se podnosio elektroničkim putem, a morao bi sadržavati naziv subjekta, matični broj i OIB. Ministarstvo bi zatim, najkasnije u roku od pet radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva, trgovcu dostavilo podatke potrebne za uspostavu tehničkog rješenja za provjeru punoljetnosti putem sustava e-Građani. Prema prijedlogu, podaci dobiveni provjerom dobi smjeli bi se koristiti isključivo za trenutačnu verifikaciju te bi se morali obrađivati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Gradovi i općine mogli bi ograničiti prodaju alkohola od 21 do 6 sati

Izmjenama Zakona o trgovini predviđa se i nova ovlast za jedinice lokalne samouprave. Predstavnička tijela gradova i općina mogla bi odlukom ograničiti prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima na svom području. Takvo ograničenje moglo bi se propisati ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. Prijedlogom je određeno da bi se zabrana mogla odnositi na razdoblje od 21 sat do 6 sati sljedećeg dana. Drugim riječima, lokalne vlasti dobile bi mogućnost da, ovisno o stanju na svom području, uvedu zabranu prodaje alkohola u trgovinama tijekom večernjih i noćnih sati. Ova bi se mjera posebno mogla odnositi na sredine koje se suočavaju s problemima narušavanja javnog reda i mira, povećanom količinom otpada, devastacijom javnih prostora ili pritiscima tijekom turističke sezone.

Odluku bi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave moralo dostaviti Državnom inspektoratu najkasnije u roku od 15 dana od donošenja. U obrazloženju prijedloga ističe se da je cilj izmjena zaštita javnog zdravlja, osobito zdravlja maloljetnika. Navode se i podaci prema kojima je konzumacija alkohola među mladima u Hrvatskoj i dalje izrazito raširena. Prema podacima navedenima u Vladinu prijedlogu, Hrvatska je iznad europskog prosjeka u konzumaciji alkohola među učenicima. U dokumentu se navodi da je, prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2024. godine, barem jednom u životu alkohol pilo devet od deset učenika, dok je u posljednjih 12 mjeseci alkohol konzumiralo 78,5 posto učenika. Također se navodi da je u 2024. godini 42 posto učenika izjavilo da je u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana popilo pet ili više alkoholnih pića. Predlagatelj upozorava i na šire zdravstvene posljedice konzumacije alkohola. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije koji se navode u obrazloženju, europska regija bilježi najveću konzumaciju alkohola na svijetu, a alkohol je četvrti vodeći uzrok bolesti i smrti kod osoba mlađih od 25 godina.

Strože kazne za prekršitelje

Prijedlog zakona donosi i nove prekršajne odredbe. Za pravne osobe predviđene su kazne od 5.000 do 39.810 eura ako, primjerice, prodaju alkohol ili energetska pića maloljetnicima, ne osiguraju provjeru punoljetnosti kod internetske prodaje, ne upišu se u evidenciju Ministarstva gospodarstva ili se ne pridržavaju odluke lokalne samouprave o ograničenju prodaje alkohola.

Za odgovornu osobu u pravnoj osobi predviđena je kazna od 2.000 do 6.630 eura, dok bi se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost mogla kazniti od 5.000 do 13.270 eura. Za fizičke osobe predviđena je kazna od 2.000 do 6.630 eura. U obrazloženju se navodi da su kazne postrožene kako bi imale odvraćajući učinak na trgovce i spriječile buduća kršenja zakona.

Trgovci bi imali 90 dana za prilagodbu

Ako zakon bude usvojen, stupio bi na snagu osmoga dana od objave u Narodnim novinama. Ipak, za prilagodbu poslovnih procesa koji se odnose na internetsku provjeru punoljetnosti predviđen je rok od 90 dana. Vlada ističe da za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Također se navodi da tehničko rješenje putem sustava e-Građani ne bi trebalo trgovcima nametnuti nerazmjerno administrativno, tehničko ili financijsko opterećenje.

Donošenje zakona predlaže se po hitnom postupku, uz obrazloženje da je potrebno brzo odgovoriti na probleme koji se u lokalnim sredinama povezuju s dostupnošću alkohola u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima, osobito uoči razdoblja većeg broja javnih okupljanja i turističke sezone.