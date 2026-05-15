Petero Talijana poginulo tijekom zarona u špilju

Pet talijanskih državljana poginulo je u teškoj ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema prvim informacijama, tragedija se dogodila na atolu Vaavu tijekom zarona u špilje na dubini od oko 50 metara.

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova putem Kriznog stožera kontaktiralo je obitelji stradalih, dok okolnosti nesreće još uvijek nisu razjašnjene. Istraga je u tijeku.

Među poginulima su profesorica morske ekologije sa Sveučilišta u Genovi Monica Montefalcone (51), njezina 22-godišnja kći Giorgia Sommacal, znanstvena suradnica Muriel Oddenino (31) te instruktori ronjenja Gianluca Benedetti i Federico Gualtieri, koji je nedavno diplomirao morsku biologiju.

Talijanski mediji navode kako je vijest posebno potresla ronilačku i znanstvenu zajednicu jer se nije radilo o turistima, već o vrlo iskusnim roniocima kojima je more bilo profesionalni poziv. Sveučilište u Genovi izrazilo je sućut obiteljima žrtava.

Prema dosadašnjim informacijama, kobni zaron nije bio dio službenog istraživačkog projekta, nego privatna ronilačka ekskurzija.

Tijela još nisu pronađena

Maldivske obrambene snage objavile su kako je najmanje jedno tijelo pronađeno u špilji, dok bi se ostala mogla nalaziti na dubini od oko 60 metara.

Riječ je o tehničkom ronjenju koje zahtijeva posebnu obuku, specijaliziranu opremu i precizno planiranje. Granica rekreativnog ronjenja prema međunarodnim standardima iznosi 40 metara.

Istražitelji razmatraju više mogućih uzroka tragedije. Jedna od hipoteza je trovanje kisikom, koje može nastati zbog previsokog parcijalnog tlaka kisika tijekom dubokih zarona. Provjerava se i mogućnost pogreške u sastavu plinske smjese ili nepravilnog korištenja ronilačke opreme.

Dodatni problem mogli su predstavljati loši vremenski uvjeti. Maldivi su posljednjih dana bili pogođeni jakom kišom, grmljavinom i snažnim vjetrom, a u vrijeme nesreće na snazi je bilo žuto upozorenje za brodove i ribare.

Talijanski mediji navode kako bi ovo mogla biti najteža pojedinačna ronilačka nesreća u povijesti Maldiva.