Split se ujedinjuje za Andru: Pokrenuta velika humanitarna akcija za nova invalidska kolica

U Splitu je pokrenuta humanitarna akcija “Hot Wheels za Andru” s ciljem prikupljanja gotovo 32 tisuće eura za nabavu novih invalidskih kolica, dodatne opreme i uređaja za trakciju kralježnice za Andriju Lipanovića iz Podstrane.

Akciju je pokrenula Ana Kozlica, fizioterapeutkinja udruge Vjeruj i Djeluj, a službeno ju je odobrila Splitsko-dalmatinska županija. Humanitarna akcija trajat će od 13. svibnja do 9. kolovoza 2026. godine.

Andrija je 45-godišnjak koji se svakodnevno suočava s teškim izazovima života osobe s invaliditetom. Zbog dugotrajnog sjedenja u invalidskim kolicima i progresivne skolioze potrebna mu je nova oprema koja bi mu omogućila kvalitetniji i dostojniji život.

Cilj akcije je prikupiti sredstva za nova invalidska kolica s elektromotornim dodatkom, servis postojeće opreme, posebni leđni naslon te stol za trakciju kralježnice, odnosno ekstenzomat.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, ukupna vrijednost potrebne opreme i servisa iznosi oko 31.900 eura. Sam elektromotorni dodatak i motor za invalidska kolica procijenjeni su na više od 17 tisuća eura, dok dodatna oprema, servis i uređaj za trakciju predstavljaju velik financijski teret koji obitelj ne može sama podnijeti.

Organizatori ističu kako ova akcija nije samo pomoć jednoj osobi, nego i poziv zajednici na solidarnost i humanost.

“Pomaganje drugima ne oduzima nam ništa, a nekome može značiti sve”, poručuju organizatori akcije.

Humanitarna pomoć prikupljat će se putem donacija, ali i organizacijom humanitarnog malonogometnog turnira, večeri i koncerta.

Donacije se mogu uplatiti na račun humanitarne akcije:

IBAN: HR51 2484 0083 2385 5152 6

Opis plaćanja: Donacija za Andru