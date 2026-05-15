Pala dilerica u Dalmaciji, pogledajte što je pronašla policija

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske u Tučepima su uhitili 35-godišnjakinju kod koje je pronađena veća količina metamfetamina. Akcija je provedena u sklopu rada posebne skupine za pojačano suzbijanje kriminaliteta droga.

Policija je 13. svibnja ove godine kod osumnjičene najprije pronašla 45,4 grama metamfetamina te digitalnu vagu s tragovima droge. Nastavkom kriminalističkog istraživanja od nje je oduzeto još 690 grama iste droge.

Ukupno je tijekom istraživanja oduzeto 735,4 grama metamfetamina.

35-godišnjakinja je uhićena i nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predana pritvorskom nadzorniku.

Iz policije navode kako je riječ o osobi koja je i ranije prijavljivana za isto kazneno djelo. Tijekom istraživanja provedenog prošle godine od nje je bio oduzet heroin.