VIDEO Miro Bulj: "Sinjani nisu i neće biti građani drugoga reda"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj danas je ispred Doma zdravlja u Sinju oštro reagirao na ukidanje rada laboratorija u poslijepodnevnim satima, poručivši kako neće dopustiti da bolesnici, stariji građani i djeca iz Sinja i Cetinske krajine zbog osnovnih laboratorijskih pretraga moraju odlaziti u Split. "Neću dopustiti da naši bolesnici, stariji i naša dica moraju ići u Split zbog običnih laboratorijskih pretraga. Ukidanje laboratorija u poslijepodnevnim satima novi je udar na Sinj i Cetinsku krajinu, a protiv toga ćemo se boriti građanskim akcijama", poručio je Bulj.

"Umjesto obećane bolnice, ljude šalju u Split"

Bulj je istaknuo kako je Sinju ranije obećavana Opća bolnica, dok se danas, kako tvrdi, građanima poručuje da osnovne zdravstvene usluge moraju tražiti izvan svog grada.

"Umjesto obećane Opće bolnice u Sinju, Boban i Plenković narodu Sinja poručuju: idite vaditi krv u Split o svom trošku", rekao je Bulj. Dodao je kako takva odluka za građane znači dodatne troškove, putovanje i čekanje, ali i otežan rad liječnika koji, prema njegovim riječima, bez pravodobnih nalaza ne mogu na vrijeme postaviti dijagnozu ni odrediti terapiju.

"To je gaženje zdravlja i dostojanstva naših ljudi", poručio je.

"Sustavno nam ukidaju zdravstvene usluge"

Bulj tvrdi da se zdravstvene usluge u Sinju sustavno gase te podsjeća na ranije ukidanje rodilišta.

"Ukinuli su rodilište u gradu koji već dvije godine ima više rođenih nego umrlih, a sada zatvaraju laboratorij u poslijepodnevnim satima. To nije slučajno, to je kontinuitet gašenja života u našem kraju", kazao je. Prema njegovim riječima, Sinj je nekada imao jedan od najbolje organiziranih domova zdravlja, po načelima Andrije Štampara, dok se posljednjih desetljeća, kako navodi, sustav zdravstva u tom kraju urušava.

Traži vraćanje laboratorija u puno radno vrijeme

Bulj je poručio da Sinjani neće pristati na to da budu građani drugoga reda te zatražio hitno vraćanje laboratorija u puno radno vrijeme.

"Nećemo stati. Tražimo odmah vraćanje laboratorija u puno radno vrijeme. Jednoga dana vratit ćemo i rodilište u Sinj, to dugujemo našim ljudima i našoj dici", rekao je. Najavio je i daljnje korake ako se usluge ne vrate već idući tjedan. "Ako se usluge ne vrate već kroz idući tjedan, dolazim u Zagreb i neću se micati ispred Ministarstva. Nastavit ćemo i s građanskim akcijama u Sinju", zaključio je Bulj.