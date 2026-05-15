"Država vas gleda": Barbir žestoko stao uz Ivoševića i Marinića, poslao oštru poruku vlasti

Nezavisni splitski gradski vijećnik s liste Centra Damir Barbir oglasio se povodom optužnice protiv Bojana Ivoševića i Srđana Marinića, poručivši kako se, prema njegovu mišljenju, ne radi samo o slučaju dvojice oporbenih vijećnika, nego o pitanju smjera u kojem ide država. "Kad država počne procesuirati oporbu zato što radi svoj posao, onda to više nije samo slučaj Bojana Ivoševića i Srđana Marinića. To je pitanje kakva država postajemo", poručio je Barbir.

"Oporbeni vijećnik gledao je dokumente gradske uprave"

Barbir je u objavi istaknuo da je Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika Splita, nakon izbora postao oporbeni gradski vijećnik te da mu je, prema dostupnim informacijama, gradska uprava omogućila pristup sustavu i dostavila korisničke podatke.

Kako navodi, Ivošević je kao gradski vijećnik koristio pristup dokumentima gradske uprave, odnosno dokumentima koji se tiču rada grada, javnog interesa i političke odgovornosti vlasti. "I zbog toga danas imamo optužnicu. Ne zbog krađe javnog novca. Ne zbog namještanja natječaja. Ne zbog političke trgovine. Ne zbog pogodovanja. Ne zbog korupcije. Nego zato što je oporbeni vijećnik gledao dokumente gradske uprave", napisao je Barbir.

Barbir smatra da se u ovom slučaju nameću važna pitanja o odgovornosti onih koji su sustav postavili i omogućili pristup. "Ako je postojao problem s ovlastima, pitanje je zašto mu je pristup bio omogućen. Ako je netko pogriješio u sustavu, pitanje je tko je taj sustav tako postavio", poručio je. Dodao je kako kazneni postupak protiv, kako kaže, najglasnijih oporbenih vijećnika ne izgleda kao zaštita zakonitosti, nego kao poruka svima koji se usude kontrolirati vlast. "Pazite što radite, država vas gleda. To je opasno", naglasio je Barbir.

"Demokracija ne nestaje odjednom, ona klizi"

U nastavku objave Barbir upozorava kako demokracija, prema njegovu mišljenju, ne nestaje naglo, nego postupno. "Demokracija ne nestaje odjednom. Ona se ne gasi jednim potezom, jednim zakonom ili jednom optužnicom. Demokracija klizi. Malo po malo", napisao je.

Pritom je naveo kako se, prema njegovu stavu, najprije preuzimaju institucije, zatim relativizira korupcija, politički i medijski demoniziraju protivnici, a oporbi poručuje da šuti. "A na kraju se državne institucije počnu koristiti kao sredstvo obračuna s onima koji smetaju", poručio je.

Prozvao HDZ: "To je razina političke bahatosti koja vrijeđa zdrav razum"

Barbir se osvrnuo i na rasprave u Hrvatskom saboru, prozvavši HDZ zbog, kako tvrdi, pokušaja određivanja tko smije govoriti, kada smije govoriti i o čemu smije govoriti. "Predstavnici HDZ-a, stranke koja je jedina u Hrvatskoj pravomoćno osuđena za korupciju, pokušavaju nama određivati tko smije govoriti, kada smije govoriti i o čemu smije govoriti. To je razina političke bahatosti koja vrijeđa zdrav razum", naveo je Barbir.

Istaknuo je da bi, unatoč dubokom neslaganju, i HDZ-u priznao pravo na slobodu govora. "Jer demokracija znači da i oni s kojima se duboko ne slažeš imaju pravo govoriti. Ali isto pravo tražimo i za nas", poručio je. Barbir je naglasio kako njegova objava nije obrana jedne osobe, nego obrana principa i prava oporbe da nadzire vlast. "Za Marijanu Puljak. Za Centar. Za Bojana Ivoševića. Za Srđana Marinića. Za svakog građanina koji se usudi pitati gdje je javni novac, tko trguje funkcijama, tko pogoduje interesnim skupinama i zašto institucije šute kada bi morale raditi", napisao je.

Zaključio je kako se, prema njegovu mišljenju, kazneni progon oporbe zbog nadzora vlasti ne može smatrati obilježjem stvarne demokracije. "Ako se oporbu može kazneno progoniti zato što nadzire vlast, onda više nemamo stvarnu demokraciju, nego fasadu demokracije. A ja na to ne pristajem", poručio je Barbir.

Podrška Ivoševiću i Mariniću

Na kraju je pružio podršku Bojanu Ivoševiću i Srđanu Mariniću, naglašavajući da nitko ne smije biti iznad zakona, ali da zakon mora vrijediti jednako za sve.

"Podrška Bojanu Ivoševiću i Srđanu Mariniću. Ne zato što mislim da je itko iznad zakona. Upravo suprotno. Zato što zakon mora vrijediti jednako za sve. I za oporbu. I za vlast. I za HDZ. I za Keruma. I za svakoga tko misli da su institucije države njegovo privatno oružje", napisao je Barbir. "Institucije ne smiju služiti za politički progon. Institucije moraju služiti građanima", zaključio je nezavisni gradski vijećnik s liste Centra.