Sudar automobila i motocikla u Splitu, motociklist prevezen u bolnicu

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje

U Splitu je danas oko 16 sati došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Kako za Dalmaciju Danas otkriva Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nesreća se dogodila u Ulici Hrvatske mornarice. Motociklist je nakon sudara prevezen u bolnicu, a prema prvim informacijama bio je pri svijesti.

Na mjestu događaja stvara se prometna gužva, a policijski službenici provode očevid, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti ove prometne nesreće.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje pri prolasku tim dijelom grada.

