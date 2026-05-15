Sutra je finale Eurosonga u Beču: Kladionice najviše vjeruju Finskoj, a hrvatske predstavnice Lelek s "Andromedom" love iznenađenje

Sutra je veliko finale Eurosonga u Beču, a prema trenutačnim kladioničarskim prognozama najveći favorit za pobjedu je Finska. Ipak, hrvatska javnost s posebnim će zanimanjem pratiti nastup hrvatskih predstavnica Lelek, koje se s pjesmom "Andromeda" nalaze među finalistima i pokušat će ostvariti što bolji plasman u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Prema dostupnim kladioničarskim podacima, Finsku ove godine predstavljaju Lampenius & Parkkonen s pjesmom "Liekinheitin", a trenutačno im se daje čak 44 posto šanse za pobjedu. Time su se uvjerljivo izdvojili na vrhu ljestvice favorita uoči finalne večeri.

Finska uvjerljivo prva

Na drugom mjestu nalazi se Australija, koju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom "Eclipse". Australiji se pripisuje 16 posto šanse za pobjedu, dok je treća Grčka s izvođačem Akylasom i pjesmom "Ferto", uz procijenjenih 8 posto šanse.

U vrhu se još nalaze Izrael, koji predstavlja Noam Bettan s pjesmom "Michelle", te Rumunjska, koju predstavlja A. Căpitănescu s pjesmom "Choke Me". Obje zemlje prema kladionicama imaju po 6 posto šanse za pobjedu. Slijedi Danska s predstavnicom S. Torpegaard i pjesmom "Før vi går hjem", kojoj se daje oko 4 posto.

Hrvatske predstavnice Lelek s pjesmom "Andromeda" trenutačno se nalaze na 14. mjestu kladioničarskih prognoza, s oko 1 posto šanse za pobjedu. Iako kladionice Hrvatsku ne svrstavaju među glavne favorite, finale Eurosonga često zna donijeti iznenađenja, osobito kada publika i žiriji reagiraju snažno na scenski nastup, emociju i ukupni dojam pjesme.

Lelek će u Beču imati priliku predstaviti Hrvatsku pred milijunskim auditorijem, a upravo finalna večer često mijenja percepciju pjesama koje su prije nastupa bile niže rangirane. "Andromeda" tako ulazi u finale iz pozicije izazivača, ali s prostorom da dobrim nastupom privuče dodatnu pozornost europske publike.

Kako stoje ostali finalisti?

Od ostalih zemalja, Bugarsku predstavlja Dara s pjesmom "Bangaranga", a Italiju Sal Da Vinci s pjesmom "Per sempre sì". Obje zemlje prema kladionicama imaju oko 3 posto šanse za pobjedu.

Francuska, koju predstavlja Monroe s pjesmom "Regarde !", i Malta, koju predstavlja Aidan s pjesmom "Bella", imaju po oko 2 posto šanse.

Među zemljama s približno 1 posto šanse nalaze se Češka s predstavnikom Daniel Žižka i pjesmom "Crossroads", Ukrajina s izvođačem Leléka i pjesmom "Ridnym", Moldavija s izvođačem Satoshi i pjesmom "Viva, Moldova", Švedska s izvođačicom Felicia i pjesmom "My System", Albanija s izvođačem Alis i pjesmom "Nân" te Cipar s izvođačicom Antigoni i pjesmom "Jalla".

Kladionice im daju manje od jedan posto

Na začelju kladioničarske ljestvice nalaze se zemlje kojima se daje manje od jedan posto šanse za pobjedu. To su Norveška s izvođačem Jonas Lovv i pjesmom "Ya ya ya", Srbija s izvođačicom Lavina i pjesmom "Kraj mene", Poljska s izvođačicom Alicja i pjesmom "Pray", Litva s izvođačem Lion Ceccah i pjesmom "Sólo quiero más", Ujedinjeno Kraljevstvo s izvođačem Look Mum No Computer i pjesmom "Eins, Zwei, Drei", Njemačka s izvođačicom Sarah Engels i pjesmom "Fire", Belgija s izvođačicom Essyla i pjesmom "Dancing on the Ice" te Austrija s izvođačem Cosmó i pjesmom "Tanzschein".

Sve oči uprte u nastup Hrvatske

Iako kladionice trenutačno najviše vjeruju Finskoj, sutrašnje finale u Beču odlučit će kombinacija glasova stručnih žirija i publike. Za Hrvatsku će fokus biti na nastupu grupe Lelek, koja s pjesmom "Andromeda" ima priliku ostaviti snažan dojam i pokušati se probiti više od trenutačnih prognoza.