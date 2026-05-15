Čelan (HDZ) o podršci Marijane Puljak Ivoševiću i Mariniću: "Moralno dno"

Nakon što je Marijana Puljak javno stala u obranu Bojana Ivoševića, poručivši da se, po njezinu mišljenju, "administrativni šlamperaj" pokušava pretvoriti u "politički progon", na društvenim mrežama oglasio se potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Marijan Čelan (HDZ). Puljak je ranije pružila podršku Ivoševiću u slučaju u kojem su on i Srđan Marinić optuženi za neovlašteni pristup računalnom sustavu Grada Splita.
Čelan je poručio kako isprva nije namjeravao reagirati na najnoviju optužnicu dvoje vijećnika s liste Centra, no da ga je na reakciju potaknula podrška koju im je dala Puljak.
"Očekivao sam da će preuzeti odgovornost"
"Isprva nisam htio reagirati na najnoviju optužnicu dvoje vijećnika s liste Centra zbog neovlaštenog pristupa sustavu Grada Splita i izvlačenja više od 600 dokumenata. Očekivao sam da će postupiti u skladu s moralnim standardima koje redovito traže od drugih, preuzeti odgovornost, podnijeti ostavke i povući se iz javnog života do okončanja postupka", objavio je Čelan.
U nastavku je izrazio iznenađenje reakcijom Marijane Puljak, koja je optuženicima pružila javnu podršku.
"Puljak je dotaknula moralno dno"
"Na moje iznenađenje, Marijana Puljak pružila je podršku optuženicima i tako dotaknula moralno dno. Degutantnim napadom na zaposlenike Grada, Centar je izgubio i posljednji politički kredibilitet, ako ga je ikada i imao", poručio je potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Marijan Čelan.
