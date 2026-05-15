Kaos na D1 kod Dicma: U sudaru dva automobila ozlijeđene tri osobe, cesta prema Splitu zatvorena

U Dicmu se danas u 15:10 sati dogodila prometna nesreća na državnoj cesti D1, u blizini benzinske postaje.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a tri osobe su ozlijeđene. Kako doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sve ozlijeđene osobe bile su pri svijesti na mjestu događaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog nesreće promet se odvija otežano. Iz smjera Splita prema Sinju prometuje se usporeno, dok je cesta iz smjera Sinja prema Splitu zatvorena. Vozila se preusmjeravaju preko Krušvara i Dugopolja.