Provjerite novčanike: Ova kovanica od 2 eura vrijedi i do 5.000 eura

Kovanica od dva eura s portretom američke glumice i bivše princeze od Monaka Grace Kelly vrijedi gotovo pet tisuća eura. Kovanica je izdana 2007. godine u čast princeze od Monaka. S obzirom na to da je izrađeno samo 20 tisuća primjeraka, što objašnjava zašto je toliko skupa.

Prije otprilike deset godina kolekcionari su je mogli nabaviti za 120 eura, a danas njezina cijena doseže i do 5.000 eura, a nekad čak i više, piše net.hr. Iako se ovo smatra najvrjednijom kovanicom od 2 eura, postoje i druge vrijedne kovanice od 2 eura. Posebno su vrijedne kovanice za prigodna izdanja niske naklade iz malih država poput Monaka, Vatikana i San Marina.

Što određuje vrijednost kovanice?

Kovanice s manje od 50.000 do 100.000 proizvedenih komada obično imaju veću vrijednost. Kovanice iz Monaka, Vatikana, San Marina i Andore dosljedno su vrijednije od onih iz većih zemalja EU-a. Više vrijede kovanice kvalitete Uncirculated (UNC) ili "Proof", kao i kovanice koje su još uvijek u originalnim blisterima ili karticama kovnice.