Dio Splita ostaje bez vode

Potrošači vode na području Splita, i to na predjelu Duilovo, cijelo Duilovo, te u ulicama Put Žnjana, Vinogradska ulica, Put Pazdigrada, Pazdigradska ulica, Vrgoračka ulica, Put Orišća i Rašeljkina ulica, u ponedjeljak, 18. svibnja 2026. godine, privremeno će ostati bez opskrbe vodom. Kako je najavljeno, do prekida će doći zbog radova na vodovodnoj mreži, a opskrba vodom bit će prekinuta u vremenu od 8 do 17 sati.

Građane mole da osiguraju zalihe vode

Iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split mole potrošače da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore. Također se građane upozorava da se tijekom prekida opskrbe ne koriste uređaji za čiji je rad potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže.

Moguće zamućenje nakon ponovnog puštanja vode

Nakon ponovnog puštanja vode u sustav moguće je kratkotrajno zamućenje, dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split na broj telefona 021 545-900.

Tijekom trajanja radova potrošačima će biti dostupna cisterna s pitkom vodom na lokaciji kod caffe bara Moby Dick. Iz Vodovoda napominju da se, u slučaju lošeg vremena, radovi odgađaju.