FOTOGALERIJA Centar Splita i danas pun ljudi: Turisti okupirali Rivu, Marmontovu i staru gradsku jezgru

Centar Splita i danas je bio pun ljudi, a šušur koji se mogao osjetiti na svakom koraku jasno pokazuje da je turistička sezona već ozbiljno krenula. Iako vrijeme nije bilo idealno, brojni turisti, ali i domaći, iskoristili su dan za đir gradom, šetnju Rivom, Marmontovom i starom gradskom jezgrom.

Dan je, barem zasad, prošao bez kiše, a temperatura se kretala oko ugodnih 18 do 19 stupnjeva Celzijevih. Ipak, u zraku se osjetila promjena vremena. Lagani dugi rukavi, jakne preko ruke i nešto mirniji proljetni ritam dali su naslutiti da bi se vremenske prilike uskoro mogle promijeniti.

Stiže promjena vremena

Najživlje je, očekivano, bilo na Rivi, gdje su se turisti zaustavljali uz more, fotografirali palme, Dioklecijanovu palaču i splitsku svakodnevicu, dok su kafići i štekati bili dobro popunjeni. Gužve nije nedostajalo ni u Marmontovoj ulici, kojom su se izmjenjivali turisti s kuferima, domaći u šetnji i oni koji su jednostavno odlučili iskoristiti ugodan dio dana prije najavljene kiše.

U Splitu se ovih dana sve više osjeća dolazak gostiju. Turisti su u većoj mjeri počeli pristizati ove sezone, a centar grada ponovno poprima prepoznatljivu sliku predsezone – jezici sa svih strana, fotoaparati, mobiteli u rukama i nezaobilazno razgledavanje najpoznatijih gradskih lokacija.

Promjena vremena očekuje se tijekom večeri i sutra, kada bi Split mogla zahvatiti jača kiša. Do tada su mnogi iskoristili suhi dio dana za šetnju, druženje i uživanje u centru grada.

Što smo sve snimili u centru Splita i koga smo sve susreli, pogledajte u nastavku.