Poljaci sve više obožavaju Hrvatsku: Broj noćenja u 25 godina gotovo se utrostručio

Povodom 25. godišnjice rada i djelovanja Predstavništva HTZ-a u Poljskoj, Hrvatska turistička zajednica je, u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, u predivnom ambijentu hotela Polonia Palace u Varšavi organizirala obilježavanje ove značajne obljetnice u prisustvu oko 130 uzvanika, među kojima su bili predstavnici brojnih partnera, turoperatora, agencija, institucija, ali i poljskih medija.

"Ova obljetnica predstavlja puno više od samog broja. Ona je simbol 25 godina rada, truda, povjerenja i prijateljstva između Hrvatske i Poljske. Kroz brojne promotivne aktivnosti i suradnje naša je zemlja postala destinacija kojoj se poljski gosti rado vraćaju. To najbolje potvrđuje činjenica da se Poljska već dugi niz godina nalazi među pet najvažnijih tržišta za hrvatski turizam. Naime, u 2001. godini broj noćenja poljskih gostiju u Hrvatskoj iznosio je 2,5 milijuna, da bi se u 2025. taj broj gotovo utrostručio i dosegao više od 7 milijuna noćenja. Takvi rezultati pokazuju koliko poljski turisti cijene hrvatsku sigurnost, kvalitetu, bliskost i gostoljubivost, kao i turističku ponudu koja ih privlači u naše destinacije tijekom predsezone i posezone. U tom kontekstu važnu ulogu ima i kvalitetna prometna povezanost, odnosno naš strateški partner LOT Polish Airlines, koji povezuje Varšavu sa zračnim lukama u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Drago mi je što na taj način zajedno gradimo poziciju Hrvatske kao zanimljive i cjelogodišnje destinacije, istovremeno jačajući hrvatski turizam na poljskom tržištu", izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, zahvalivši poljskim partnerima, medijima i dionicima turističkog sektora na 25 godina rada, predanosti i uzajamnog poštovanja.

Obilježavanje 25. godišnjice postojanja Predstavništva HTZ-a u Poljskoj komentirala je i njegova sadašnja direktorica Małgorzata Kowalska.

"Tijekom 25 godina djelovanja Predstavništva promijenio se način na koji u Poljskoj govorimo o Hrvatskoj. Na samom početku ključno je bilo izgraditi svijest o našoj zemlji te javnosti približiti osnovne prednosti Hrvatske kao turističke destinacije. Danas o Hrvatskoj govorimo u znatno širem kontekstu te s velikom ambicijom predstavljamo raznolikost naših regija, autentična lokalna iskustva, putovanja izvan glavnih ljetnih mjeseci, kulturnu baštinu, eno-gastronomiju i aktivni odmor. Ovaj jubilej, koji zajedno slavimo, potvrđuje da je turistička promocija dugoročan proces zasnovan na povjerenju, dosljednosti i suradnji partnera iz obiju zemalja. Upravo takav pristup uvelike doprinosi snažnoj povezanosti poljskih turista s Hrvatskom, zemljom koju kontinuirano žele otkrivati tijekom cijele godine", kazala je Kowalska.

U okviru događanja prikazan je kratki film o 25 godina Predstavništva HTZ-a u Poljskoj. Osim toga, predstavljene su i Turistička zajednica Zadarske županije te platforma "Stories – Experience Premium Croatia" Hrvatske gospodarske komore.

"Velika nam je čast biti partner u obilježavanju ove važne obljetnice, što dokazuje i koliko je Republika Poljska važna za turizam Zadarske županije. Poljsko tržište svakako je jedno od naših najvažnijih emitivnih tržišta, pa sa zadovoljstvom mogu reći kako Zadarska županija posljednjih godina bilježi kontinuirani rast dolazaka i noćenja gostiju iz Poljske. Sudjelovanje na ovoj obljetnici dodatna je potvrda naše snažne povezanosti i kvalitetne suradnje s poljskim partnerima i gostima. O tome koliko naši dragi gosti iz Poljske vole našu lijepu županiju govori i činjenica da na zadarsku zračnu luku u sezoni lete zrakoplovi iz Gdanska, Katowica, Krakowa, Poznana, Rzeszowa i Wroclawa te, naravno, Varšave", zaključio je Vanja Čvrljak, direktor TZ Zadarske županije.

Događanju su, uz Kristjana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, Małgorzatu Kowalsku, direktoricu Predstavništva HTZ-a u Poljskoj, te Vanju Čvrljka, direktora TZ Zadarske županije, prisustvovali i Nj. E. g. Tomislav Vidošević, veleposlanik RH u Republici Poljskoj, Paweł Włodarczyk, počasni konzul RH u Republici Poljskoj, i Andreja Vukojević, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore. Ovom posebnom događanju nazočio je i Robert Ludera, član Uprave za komercijalne poslove PLL LOT-a.

Dodajmo kako su Poljaci tijekom prošle godine u Hrvatskoj ostvarili 1,2 milijuna dolazaka i 7,3 milijuna noćenja, što u odnosu na 2024. predstavlja rast dolazaka od 6,5% i noćenja od 3,3%. Gledano prema regijama, najviše su noćenja ostvarili u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istri te Zadarskoj županiji, a gledano prema destinacijama, u Omišu, Zadru, Makarskoj, Ninu i Baškoj Vodi. Među glavnim motivima putovanja Poljaka u Hrvatsku su sunce i more, priroda, gradovi i zabava, a od smještaja najčešće biraju obiteljski smještaj, a potom kampove i hotele.