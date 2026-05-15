Šuta saziva konferenciju za medije zbog izmjena Zakona o trgovini: U fokusu noćna prodaja alkohola

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske u proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini, kojim se uvode stroža pravila za prodaju alkohola i energetskih pića, gradonačelnik Tomislav Šuta sutra će se obratiti javnosti na konferenciji za medije.

U fokusu konferencije bit će upravo najavljene zakonske promjene koje bi gradovima i općinama omogućile da ograniče prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima, od 21 do 6 sati, ako je to potrebno radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, okoliša ili kulturne baštine.

Mjera usmjerena na sigurnost građana i kvalitetu života

Kako je najavljeno, Šuta će sa zamjenicima govoriti o regulaciji noćne prodaje alkohola te mjerama koje imaju za cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira i unaprjeđenje kvalitete života u gradskim četvrtima.

Ova tema posebno je važna za urbane sredine i turističke gradove koji se suočavaju s problemima buke, narušavanja javnog reda i mira, otpada i pritiska na javne prostore tijekom večernjih i noćnih sati. Predložene izmjene Zakona o trgovini donose i zabranu prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina, dok bi se kod internetske prodaje alkohola i energetskih pića punoljetnost kupaca morala provjeravati putem sustava e-Građani.

Za prekršitelje su predviđene i značajne novčane kazne, a trgovci bi se morali prilagoditi novim pravilima u zakonom propisanim rokovima.

Gradonačelnik najavljuje stav Grada

Očekuje se da će Šuta sutra javnosti predstaviti stav Grada o predloženim izmjenama, s posebnim naglaskom na mogućnost lokalne regulacije noćne prodaje alkohola i konkretne učinke koje bi takve mjere mogle imati na svakodnevni život građana.