Šuta saziva konferenciju za medije zbog izmjena Zakona o trgovini: U fokusu noćna prodaja alkohola

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske u proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini, kojim se uvode stroža pravila za prodaju alkohola i energetskih pića, gradonačelnik Tomislav Šuta sutra će se obratiti javnosti na konferenciji za medije.
U fokusu konferencije bit će upravo najavljene zakonske promjene koje bi gradovima i općinama omogućile da ograniče prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima, od 21 do 6 sati, ako je to potrebno radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, okoliša ili kulturne baštine.
Velike promjene u trgovinama: Gradovi će moći zabraniti noćnu prodaju alkohola, maloljetnicima se zabranjuju energetska pića!
Mjera usmjerena na sigurnost građana i kvalitetu života
Kako je najavljeno, Šuta će sa zamjenicima govoriti o regulaciji noćne prodaje alkohola te mjerama koje imaju za cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira i unaprjeđenje kvalitete života u gradskim četvrtima.
Ova tema posebno je važna za urbane sredine i turističke gradove koji se suočavaju s problemima buke, narušavanja javnog reda i mira, otpada i pritiska na javne prostore tijekom večernjih i noćnih sati. Predložene izmjene Zakona o trgovini donose i zabranu prodaje energetskih pića osobama mlađima od 18 godina, dok bi se kod internetske prodaje alkohola i energetskih pića punoljetnost kupaca morala provjeravati putem sustava e-Građani.
Za prekršitelje su predviđene i značajne novčane kazne, a trgovci bi se morali prilagoditi novim pravilima u zakonom propisanim rokovima.
Gradonačelnik najavljuje stav Grada
Očekuje se da će Šuta sutra javnosti predstaviti stav Grada o predloženim izmjenama, s posebnim naglaskom na mogućnost lokalne regulacije noćne prodaje alkohola i konkretne učinke koje bi takve mjere mogle imati na svakodnevni život građana.