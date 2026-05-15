Mađarska slikarica Diána Verebélyi izlaže u Splitu: "Duboko u mislima" u Palači Milesi

AMART predstavlja samostalnu izložbu mađarske slikarice Diáne Verebélyi pod nazivom "Duboko u mislima", koja će se održati u prostoru Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, u Palači Milesi. Izložba će biti otvorena od 15. svibnja do 15. lipnja 2026. godine, a svečano otvorenje najavljeno je za petak, 15. svibnja, u 19.30 sati. Kustosica izložbe je Anamarija Runtić.

Odnos vanjske stvarnosti i unutarnjeg svijeta

Izložba donosi slikarski opus koji istražuje odnos između vanjske stvarnosti i unutarnjeg, misaonog svijeta pojedinca. Umjesto prikaza vidljivog svijeta, Diána Verebélyi gradi vizualni jezik kojim tematizira iskustvo, emociju i svijest, odnosno prostor u kojem misli oblikuju našu percepciju stvarnosti.

Njezine kompozicije obilježavaju reducirani prostori i nedefinirano vrijeme, dok su figure smještene u psihološke pejzaže. Oslanjajući se na tradiciju Szentendre škole, umjetnica razvija prepoznatljiv izraz u kojem geometrijski oblici, poput krugova, kvadrata, prolaza i mostova, imaju i strukturalnu i simboličku ulogu. Na taj način uspostavlja ravnotežu između racionalnog i intuitivnog. Kroz spoj konstruktivizma, simbolizma i nadrealizma, radovi Diáne Verebélyi otvaraju pitanja o prirodi stvarnosti: živimo li u svijetu koji vidimo ili u onome koji stvaramo vlastitim mislima?

Smještena u ambijent Palače Milesi, prostora susreta povijesti i suvremenosti, izložba dobiva dodatnu vrijednost te publiku poziva na introspekciju i aktivno sudjelovanje u procesu gledanja.

O umjetnici

Diána Verebélyi rođena je 1987. godine u Kazincbarciki u Mađarskoj. Suvremena je umjetnica koja djeluje na međunarodnoj sceni. Tijekom karijere održala je više od 50 samostalnih izložbi te sudjelovala na više od 300 skupnih izložbi. Živi i radi u Szentendreu, a njezin rad oblikovan je utjecajima konstruktivizma i Szentendre umjetničke škole. U svom stvaralaštvu istražuje odnos misli, percepcije i stvarnosti, dajući vizualnu formu unutarnjim psihološkim stanjima.