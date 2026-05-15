FOTOGALERIJA Spektakl u Splitu: Vatrogasci iz Hrvatske i inozemstva spašavaju unesrećene iz smrskanih vozila, kiša ih neće zaustaviti!

Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Splita i Javne vatrogasne postrojbe grada Splita pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice organizirala je natjecanje spašavanja u prometu “CROATIA RESCUE CHALLENGE 2026, SPLIT’’ se održava 15. i 16. svibnja 2026. godine u Splitu.

Natjecanje spašavanja u prometu (Extrication challenge) osmišljeno je na način da svaki vatrogasni tim u vremenu od 25 minuta spašava dvije unesrećene osobe iz vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći sukladno pojedinačnim scenarijima i propisanim pravilima spašavanja. Voditelji vatrogasnih timova izvlače scenarije neposredno prije samog nastupa kako bi bila što realnije simulirana situacija prometne nesreće.

Natjecanje prati i ocjenjuje šest međunarodnih sudaca koji su članovi svjetske spasilačke organizacije (WRO – World Rescue Organization), a čija je članica i Hrvatska vatrogasna zajednica obzirom na uspješnost prošlogodišnjih organizacija natjecanja ovakvoga tipa. Vatrogasni timovi koji sudjeluju na natjecanju sastoje se od šest članova. Preporuka je da je jedan član tima pripadnik hitne medicinske pomoći kako bi se osigurala što kvalitetnija prva pomoć unesrećenoj osobi. Ukoliko vatrogasna postrojba nema mogućnosti osigurati njegovo prisustvo, prvu pomoć ozlijeđenoj osobi pruža jedan od vatrogasaca iz tima.

Natjecanje pružanja medicinske skrbi i zbrinjavanja unesrećene osobe (Trauma challenge) po drugi put u Hrvatskoj, u suorganizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije provodi se u sklopu Croatia Rescue Challenge 2026. Natjecanje je osmišljeno na način da tim od dva medicinska tehničara/doktora u vremenu od 10 minuta pruži neodgodivu prvu pomoć i zbrine unesrećenu osobu za daljnje liječenje na unaprijed pripremljenom scenariju koji će voditelj tima izvući prije početka natjecanja. Sve prate i ocjenjuju dva međunarodna suca koji su članovi svjetske spasilačke organizacije (WRO –World Rescue Organization).

"Natjecanja su u tijeku, a za sada nas je vrijeme poslužilo. Za sutra ne znamo kako će bit, ali i ako bude kiša - sve ide dalje normalno. Vatrogasci rade svoj posao u svim uvjetima, tako da će se i ovo natjecanje nastaviti bez obzira na vrijeme. Jedino mi je žao što onda gledatelji neće moći uživati. Tu su inače profesionalne postrojbe iz cijele Hrvatske, ali i gosti iz Engleske, BiH i Slovenije", kazao nam je član organizacijskog tima Joško Šustić.

Ovo natjecanje se u Hrvatskoj održava po četvrti put, ali je prvi put Split domaćin. Do sada se održavalo u Karlovcu.