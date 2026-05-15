Automobil sletio s ceste u Meterizama na području Stare kliške ceste

Večeras oko 21 sat u Meterizama, na području Stare kliške ceste, došlo je do izlijetanja osobnog vozila s prometnice, javlja nam Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći ne bi trebalo biti teže ozlijeđenih osoba. Na vozilu je, međutim, nastala veća materijalna šteta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon obavljanja očevida.

Vozači koji prometuju ovim dijelom ceste mole se za dodatan oprez i strpljenje.