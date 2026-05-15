"Prometni redari su radili svoj posao": Lolić odgovorio na ljutite dojave iz Žrnovnice

Mario Lolić, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica i gradski vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, oglasio se nakon što je, kako kaže, zaprimio više ljutitih dojava građana zbog postupanja prometnih redara u centru Žrnovnice.

Lolić: "Nikad nisam zvao prometne redare"

"Dobio sam danas više ljutitih dojava da su prometni redari sinoć u centru Žrnovnice radili svoj posao", poručio je Lolić. Dodao je kako su se u ranijim situacijama za postupanje prometnih redara krivili gradonačelnici, dok su sada, prema njegovim riječima, pojedini građani odgovornost prebacili na njega.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"U prijašnjim slučajevima krivci su bili gradonačelnici Puljak i sad Šuta, a sinoć su, kako imam čuti, zgroženi građani krivca pronašli u meni", naveo je.

Pozdravlja rad redara

Lolić je pritom istaknuo da tijekom protekle četiri godine nije zvao prometne redare. "U ove četiri godine nikad nisam pozvao prometne redare", rekao je Lolić.

Ipak, naglasio je kako podržava to da redari obavljaju svoj posao. "U svakom slučaju pozdravljam da rade svoj posao. Toliko od mene", zaključio je.