Albina Grčić: "Odlučila sam živjeti u čistoći"

Albina Grčić u velikom intervjuu za Bitno.net progovorila je o vjeri, obraćenju, iskustvu u Međugorju i odluci da više ne želi živjeti "na dvije stolice". Nakon svjetovne glazbene karijere, The Voicea i Eurosonga, shvatila je da je ono što radi više ne ispunjava onako kako je očekivala.

Nije se osjećala ugodno u kostimu za Eurosong

"Najbolji primjer je izbor kostima za Eurosong. Nisam se osjećala ugodno u njemu i to nije bio način na koji sam se htjela predstaviti svijetu. No pristala sam, opravdavajući si da radim u službi nastupa i pjesme."

Dodala je da iz tog razdoblja ne nosi loša sjećanja, ali je s vremenom shvatila da je svijet estrade vodi prema kompromisima koje više ne želi prihvaćati. Kaže da su izgled i pojavljivanja počeli postajati važniji od glazbe, a pjesme koje je pjevala više joj nisu nosile dublju poruku.

Odlučila živjeti u čistoći

Posebno se osvrnula na trenutak koji joj je promijenio život. Tijekom hodočašća u Međugorju otišla je na ispovijed kod svećenika na kojeg se, kako kaže, dvije godine ranije naljutila zbog opaske koju joj je dao. "Na kraju ispovijedi položio je svoje ruke na mene i molio. Nikada neću moći do kraja objasniti ono što se tada dogodilo. Osjetila kako mi nešto prolazi kroz tijelo - neka tenzija, napetost - zatim dolazi do glave, gdje se zaustavlja i onda kao da me napušta. Počela sam nekontrolirano plakati. Znala sam da me tada, preko svećeničkih ruku, dotaknuo Isus."

Kaže da je toga dana osjetila da ju je Bog oslobodio grijeha zbog kojeg se ranije ljutila na svećenika. Upravo nakon tog iskustva donijela je važnu životnu odluku.

"Nakon toga donijela sam odluku za život u čistoći. Nisam se htjela više hraniti nečim što mi, premda je finog okusa, zapravo škodi. Nisam razmišljala o posljedicama ni što će reći partner, to je bila moja odluka."

Nakon Međugorja počela je intenzivnije čitati Bibliju, istraživati vjeru, molitvu i svetu misu. Ljudi oko nje primijetili su promjenu. "Drugačija si, zračiš", govorili su joj, navodi pjevačica.