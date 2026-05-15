Miris plastike u vozilu: Je li on opasan za zdravlje?

Tipičan miris novog automobila nastaje, između ostalog, od kemikalija koje se “ispuštaju” nakon proizvodnje, prvenstveno iz plastike i ljepila korištenih u automobilu, koji se doslovno otapaju u zrak. Ovaj proces također oslobađa tvari koje u određenim koncentracijama mogu biti opasne za zdravlje. ADAC (Njemački automobilski klub), u suradnji s Fraunhofer institutom za građevinsku fiziku, istražio je koncentraciju onečišćujućih tvari u raznim vozilima, a proveo je i subjektivnu procjenu mirisa. Za testove su izabrana vozila: Hyundai Kona Hybrid; starost: 216 dana, Dacia Spring; 92 dana, BYD Seal 6 Touring; 116 dana i dva modela Volkswagen Golf eTSI; 39 i 200 dana. Vozila su ispitana u klimatski kontroliranoj mjernoj komori. Ova komora omogućuje određivanje emisija onečišćujućih tvari u unutrašnjosti na različitim temperaturama. Među testiranim tvarima, ukupni organski ugljikov dioksid (TVOC) važan je pokazatelj za opis kvalitete zraka u unutrašnjosti. TVOC-ovi uključuju potencijalno opasne kemikalije poput formaldehida, benzena i ksilena, piše HAK Revija.

Općenito, što je vozilo novije, to je veća koncentracija onečišćujućih tvari u unutrašnjosti. Promatrajući TVOC (Ukupne organske spojeve u ugljiku), svi testirani automobili premašili su referentnu vrijednost koju je postavila Njemačka savezna agencija za okoliš, ali nijedan nije dosegao opasne razine.

U Golfu, koji je bio star oko mjesec dana, koncentracija svih ugljikovodika u zraku bila je više od pet puta veća nego u vozilu starom 200 dana. BYD Seal također je pokazao relativno visoku vrijednost. Pravno obvezujuće ograničenje postoji samo za formaldehid, a čak ni ono neće stupiti na snagu do 2027. Sva vozila bila su ispod budućeg ograničenja u ambijentalnom načinu rada – tj. na 23 stupnja Celzija. Međutim, kada su vozila umjetno grijana, kao da su parkirana na suncu, vrijednosti su se povećale. Najviša koncentracija ponovno je izmjerena u novom Golfu, starom 39 dana. U svim slučajevima, uključivanje ventilacijskog sustava rezultiralo je značajnim smanjenjem izmjerenih vrijednosti.

Ova je informacija posebno važna za kupce novih automobila. Ako vozilo ima neugodan miris, prozračivanje prije vožnje znatno će smanjiti onečišćujuće tvari u zraku. Ako se neuobičajeno jak miris iz vozila nastavi osjećati čak i nakon nekoliko tjedana, kupci mogu pismeno prijaviti kvar prodavaču. Točna starost vozila može se utvrditi samo pomoću Potvrde o sukladnosti (COC) – ovaj dokument bilježi datum završnog pregleda u tvornici. Dokument o registraciji vozila obično prikazuje samo datum prve registracije. Ovisno o tome koliko je dugo automobil uskladišten, taj se datum može razlikovati od datuma proizvodnje za nekoliko mjeseci, piše piše HAK Revija.