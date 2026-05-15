VIDEO Snimke noćnog divljaštva u splitskoj povijesnoj jezgri: "Od 1 do 3 san trpila, a onda tarapana"

Iako do špice sezone još ima vremena, alkoholizirani gosti u srcu grada već ne daju mira lokalnom stanovništvu.

Buka i uriniranje na javnom mjestu tek su jedan od problema, koje neumorni Splićani već proteklih mjesec dana dokumentiraju ispod svojih prozora. Najveći uzrok ovog problema su, osim trgovina, noćni klubovi u centru grada i sve popularnije "alkoholne ture".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Od 1 do 3 san trpila, u 3 je postala takva tarapana. Ko Torcida na najjače na stadionu, al' to je za stadion, nije za centar grada i male uske uličice od ponoć do 5 ujutro. Strašno", kaže stanovnica povijesne jezgre Splita Blanša Čolak za Dnevnik Nove TV.

"Zovu nas često i mislim da naša nazočnost i vidljivost jednim dijelom smanjuje taj broj poziva, uvažavamo svaki poziv, izlazimo na svaki poziv i postupamo sukladno ovlastima koje policija ima", poručuje Paško Ugrina iz PU splitsko-dalmatinske.

Mark iz Ujedinjenog Kraljevstva boravi u Splitu. "Došli smo ovdje, pijemo puno piva i smiješno se odijevamo", kazao je.

Više pogledajte OVDJE.