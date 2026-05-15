Lelek uoči finala: "Neće biti promjena, nastup ostaje ovakav kakav ste vidjeli"

Nakon druge polufinalne večeri poznati su svi sudionici finala Eurosonga, a među njima su i hrvatske predstavnice, grupa Lelek. Djevojke su svoje mjesto u finalu osigurale još u utorak, a u petak navečer ih očekuje generalna proba pred publikom i žirijem. Ulaskom u finale, kažu, već su ostvarile svoj cilj.

Nastupaju trinaeste

U finalu će nastupiti kao trinaeste po redu, što jedna od članica grupe priželjkuje kao dobar znak. "Čekala sam sinoć tu vijest, ali nisam je uspjela dočekati. Negdje smo na sredini, a nije tajna da smo trinaeste nastupale i u finalu Dore pa se nadamo da je to neki znak, bilo bi lijepo", rekla je Marina Ramljak iz grupe Lelek za HRT.

Njezina kolegica Korina Olivia Rogač na redoslijed gleda drugačije. "Ne razmišljam o redoslijedu nastupanja kao nečemu što utječe na rezultate, vidjet ćemo", dodala je.

Bez promjena u nastupu

Iako je iza njih naporan tjedan, djevojke kažu da umor ne osjećaju i da su spremne za posljednje pripreme.

"Ovo su zadnje snage, ali imamo ih puno. Danas smo odradile frizuru i šminku, dovršavamo tetovaže, još jednom ćemo se upjevati da zabetoniramo glasove", ispričala je Marina. Potvrdile su i da neće biti nikakvih izmjena u nastupu koji je publika već vidjela. "Neće biti promjena, publika i mi smo zadovoljni nastupom, ostaje ovakav kakav ste vidjeli", kazala je Korina.

Kako se nose s pritiskom?

Marina je objasnila i kako se nose s pritiskom. "Malo smo se već naučile da si same maknemo sve distrakcije uoči nastupa, izoliramo se od zvuka, ali kao što vidite ovdje je stvarno dinamično pa je to teško. Više je stvar mentalne pripreme", rekla je.