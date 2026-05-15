FOTOGALERIJA Dalić i Kustić među brojnim poznatima podržali mladu povjesničarku umjetnosti: U Palači Milesi otvorena izložba "Duboko u mislima"

U prostoru Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, smještenom u impresivnoj Palači Milesi, večeras je otvorena izložba "Duboko u mislima" mađarske umjetnice Diáne Verebélyi, u organizaciji mlade povjesničarke umjetnosti Anamarije Runtić, uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, mađarskog kulturnog instituta Liszt te Ive Staničića, počasnog konzula Mađarske u Hrvatskoj. Svečanost je održana u potpuno ispunjenom prostoru, gdje su se okupili brojni predstavnici kulturnog i javnog života, ljubitelji umjetnosti te uzvanici iz Splita i šire.

Publika je imala priliku susresti se s opusom umjetnice koja se ne oslanja na prikaz vanjske stvarnosti u klasičnom smislu, nego gradi slojevitu vizualnu strukturu usmjerenu prema unutarnjem iskustvu čovjeka. Njezini radovi otvaraju prostor introspekcije, u kojem se emocija, svijest i percepcija prepliću u jedinstvenoj likovnoj cjelini. Redukcija prostora, odsutnost precizno određenog vremena i figure smještene u psihološki nabijene ambijente stvaraju atmosferu tišine i koncentriranog unutarnjeg dijaloga.

Brojni uzvanici i govornici

Program otvorenja vodila je novinarka Sandra Barčot, a uvodna obraćanja imali su akademik Kažimir Hraste, voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, koji je uputio pozdravne riječi, potom Ivo Staničić, počasni konzul Republike Mađarske u Hrvatskoj, Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije, te Beáta Siklósi iz Instituta Liszt – Mađarskog kulturnog centra u Hrvatskoj.

Kao kustosica i glavna organizatorica izložbe obratila se Anamarija Runtić, uz samu autoricu Diánu Verebélyi. Svečani čin otvorenja pripao je zamjenici gradonačelnika Splita Matei Dorčić. Događaju je nazočila i ravnateljica Instituta Liszt – Mađarskog kulturnog centra u Hrvatskoj, dr. Anna Erzsébet Mladenovics, kao jedna od važnih podržavateljica projekta.

Poseban interes izazvali su i gosti iz javnog života, među kojima su bili predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić te izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Njihova prisutnost dodatno je naglasila širi društveni značaj kulturnog događaja, a tom je prilikom Anamariji uručen dres hrvatske nogometne reprezentacije kao simbol podrške njezinu radu i angažmanu u području kulture.

Glazbeni i gastronomski okvir večeri

Glazbeni okvir večeri oblikovao je gudački kvartet Floramye, dok je za gastronomski dio bio zadužen restoran Zrno Soli, čime je cjelokupni doživljaj dodatno zaokružen. U konačnici, riječ je o večeri koja je još jednom potvrdila kontinuitet razvoja kulturnih sadržaja u Splitu te važnost suradnje kulturnih aktera, institucija i lokalne zajednice u jačanju umjetničke scene grada.

U tom se kontekstu posebno ističe uloga povjesničarke umjetnosti Anamarije Runtić, čiji angažman i organizacijski rad pridonose vidljivosti suvremene umjetnosti i stvaranju platforme koja povezuje umjetnike, institucije i publiku u zajedničkom kulturnom prostoru. Takvi projekti dodatno potvrđuju važnost potpore koju kulturi pružaju Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, prepoznajući suvremenu umjetnost kao važan dio identiteta i razvoja grada i regije.