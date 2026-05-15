Hrvatski dom Split traži izvođače za novu glazbenu avanturu "Teta Opereta i čarobni svijet glazbe"

Hrvatski dom Split objavio je poziv na audiciju za obnovljenu glazbeno-scensku predstavu za najmlađu publiku "Teta Opereta i čarobni svijet glazbe", u režiji Stipe Gugića. Riječ je o novoj avanturi nastaloj nakon velikog uspjeha predstave "Teta Opereta i Barba Klavalir", koju je tijekom proteklih sezona pogledalo nekoliko tisuća djece.

Klasična glazba kroz igru, glumu i pjevanje

Kako je objavio Hrvatski dom Split, publiku će kroz čarobno putovanje svijetom klasične glazbe voditi dobro poznati junaci Teta Opereta i Barba Klavalir. Predstava na zabavan, duhovit i interaktivan način djeci približava velika glazbena djela i operne likove, uz puno igre, glume, pjevanja i neposredne komunikacije s publikom.

Audicija će se održati 27. svibnja 2026. godine u 13 sati u Hrvatskom domu Split, na adresi Tončićeva 1. Za predstavu se traže izvođači za sljedeće uloge: Mozart, tenor; Papageno, bas, za alternaciju; Radosni Figaro, bariton; i Papagena, sopran.

Uz pjevački program, kandidati će pokazati i glumačke sposobnosti

Svi kandidati trebaju pripremiti pjevački program. Nakon izvedbe, redatelj, glumac i lutkar Stipe Gugić zadavat će im glumačke improvizacije kroz koje će moći pokazati glumački dar, spontanost, prirodnost i scensku otvorenost.

Iz Hrvatskog doma Split ističu da su upravo te osobine važne za predstavu namijenjenu dječjoj publici. Posebno se traže izvođači koji, uz glazbene sposobnosti, posjeduju opuštenost, maštovitost i izraženu komunikaciju s publikom.

Prijave se šalju e-mailom

Prijave za audiciju šalju se na e-mail adresu press@hdsplit.hr.