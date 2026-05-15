Grad Sinj dodijelio potpore za 28 diplomskih radova o Sinju

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o dodjeli potpora za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja. Ovom odlukom financijski je nagrađeno ukupno 28 diplomskih radova, i to u ukupnom neto iznosu od 18.592 eura.

Potpora za radove obranjene nakon 1. siječnja 2024.

Potpore su dodijeljene diplomantima čije su se teme sadržajno i tematski odnosile na Grad Sinj. Riječ je o radovima koji obrađuju razvoj, povijest, društvo, gospodarstvo i svakodnevni život grada, a svi su obranjeni nakon 1. siječnja 2024. godine. Za svaki diplomski rad dodijeljena je pojedinačna potpora u iznosu od 664 eura.

Od ekonomije i prava do kulturne baštine i jezika

Nagrađeni radovi obuhvaćaju različita znanstvena područja, među kojima su ekonomija, pravo, turizam, zdravstvo, obrazovanje, kulturna baština i jezik. Posebno se ističu teme povezane s razvojem pametnih gradova, financiranjem iz fondova Europske unije, Sinjskom alkom, kulturnim turizmom, zdravljem stanovništva te istraživanjima lokalnog govora i identiteta Cetinske krajine.

Istraživanja o razvoju, turizmu i kvaliteti života

Među nagrađenim radovima nalaze se i istraživanja koja obrađuju suvremene izazove i razvojne potencijale Sinja. Dio radova bavi se analizom komunalnih djelatnosti, razvojem aktivnog i manifestacijskog turizma, ulogom neprofitnih organizacija, kao i pitanjima migracija, integracije i kvalitete života stanovništva. Zastupljene su i teme iz područja zdravstva, uključujući istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, oralnom zdravlju djece te dostupnosti zdravstvene skrbi na području Sinja.