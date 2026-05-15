Solinski vatrogasac i hodočasnik mira Josip Grgić primljen kod gradonačelnika Ninčevića

Od Solina do Rima propješačio 1.220 kilometara

Na blagdan Solinskih mučenika gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević upriličio je prijem za sugrađanina Josipa Grgića, profesionalnog vatrogasca i dozapovjednika DVD-a Solin, koji je u 34 dana hodočastio od Solina do Rima. Grgić je prošao put dug čak 1.220 kilometara, i to putevima Solinskih mučenika, a gradonačelnik Ninčević istaknuo je kako je svojim pothvatom, vjerom, ustrajnošću i osobnom žrtvom na poseban način pronio ime Solina sve do Rima.

"Ovakve priče zaslužuju poštovanje i zahvalnost cijele zajednice"

"Ovakvi ljudi i ovakve priče zaslužuju poštovanje, priznanje i iskrenu zahvalnost cijele zajednice", poručio je gradonačelnik Dalibor Ninčević. Dodao je kako je Grgić svojim primjerom pokazao snagu vjere, karaktera i ljubavi prema svome gradu. "Josipe, hvala ti što svojim primjerom pokazuješ snagu vjere, karaktera i ljubavi prema svome gradu. Na ponos si Solinu i svojim sugrađanima", objavio je Ninčević.

Uručeni mu glava Solinke, križ i novčana potpora

Kao znak zahvalnosti i priznanja, gradonačelnik je Josipu Grgiću uručio glavu Solinke, križ te novčanu potporu u iznosu od 1.000 eura.

