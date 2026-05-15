Solinski vatrogasac i hodočasnik mira Josip Grgić primljen kod gradonačelnika Ninčevića

Na blagdan Solinskih mučenika gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević upriličio je prijem za sugrađanina Josipa Grgića, profesionalnog vatrogasca i dozapovjednika DVD-a Solin, koji je u 34 dana hodočastio od Solina do Rima. Grgić je prošao put dug čak 1.220 kilometara, i to putevima Solinskih mučenika, a gradonačelnik Ninčević istaknuo je kako je svojim pothvatom, vjerom, ustrajnošću i osobnom žrtvom na poseban način pronio ime Solina sve do Rima.

"Ovakvi ljudi i ovakve priče zaslužuju poštovanje, priznanje i iskrenu zahvalnost cijele zajednice", poručio je gradonačelnik Dalibor Ninčević. Dodao je kako je Grgić svojim primjerom pokazao snagu vjere, karaktera i ljubavi prema svome gradu. "Josipe, hvala ti što svojim primjerom pokazuješ snagu vjere, karaktera i ljubavi prema svome gradu. Na ponos si Solinu i svojim sugrađanima", objavio je Ninčević.

Uručeni mu glava Solinke, križ i novčana potpora

Kao znak zahvalnosti i priznanja, gradonačelnik je Josipu Grgiću uručio glavu Solinke, križ te novčanu potporu u iznosu od 1.000 eura.