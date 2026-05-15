Cibalia slavila protiv Rudeša i zadržala matematičke izglede za ulazak u Prvu ligu

Nogometaši Cibalije ostvarili su važnu gostujuću pobjedu protiv Rudeša, svladavši domaću momčad rezultatom 3:2.

Rudeš je bolje otvorio susret i već u 3. minuti poveo pogotkom Hadzija. Ipak, Cibalia je brzo odgovorila i u razmaku od samo pet minuta potpuno preokrenula rezultat. Najprije je u 15. minuti pogodio Brlek, a zatim je u 20. minuti mrežu domaćih zatresao Žabec.

Do kraja prvog poluvremena Vinkovčani su stigli i do trećeg pogotka. U 36. minuti za 3:1 precizan je bio Bosak, čime je Cibalia napravila veliki korak prema pobjedi.

Rudeš je u završnici utakmice uspio smanjiti zaostatak preko Poldrugača, koji je u 82. minuti pogodio za 2:3, no domaćin do kraja susreta nije uspio izbjeći poraz.

Ovom pobjedom Cibalia je zadržala matematičke izglede za ulazak u Prvu ligu, iako su oni i dalje mali. Rudeš ima pet bodova više od Vinkovčana, a do kraja sezone obje momčadi moraju odigrati još po dvije utakmice.

Rudešanima sada ozbiljna prijetnja stiže i od Sesveta, koje već ovoga vikenda mogu smanjiti zaostatak na samo dva boda. Sesvete u subotu od 13:45 na domaćem terenu igraju protiv Dugopolja.