Veliki koncert Omišu za rođendan: FDK daruje pravu klapsku feštu ispod legendarne žižule

Koncertom u povodu Dana grada započinju događanja uoči jubilarnog 60. Festivala dalmatinskih klapa Omiš. U ovoj posebnoj festivalskoj godini organizatori su odlučili darovati sugrađanima i svim gostima upečatljiv glazbeni događaj okupljajući klape koje su niknule upravo u klapskoj prijestolnici, a kroz program klapske fešte okupljene će voditi Edita Lučić Jelić.

Već tradicionalno, koncert će se održati na trgu poznatom kao onom „ispod žižule“. Riječ je o kultnom mjestu u klapskom svijetu jer se tamo već desetljećima okupljaju klapaši nakon svake festivalske večeri, vraćajući dalmatinsku pjesmu tamo gdje ona izvorno pripada – krugu prijatelja u kalama i na pjacetama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Sve je to žižula“

„Zapjevati ispod žižule za mene je čin pripadanja Omišu“, objašnjava Jure Šaban Stanić, voditelj klapa Mirabela CZK i Omiš, ujedno i pjevač u spomenutoj muškoj klapi, koji s tog mjesta nosi brojne uspomene. Njegova ljubav prema klapskoj pjesmi započela je upravo u sjeni slavne voćke, prostoru koji pamti brojna prijateljstva, ali i vatrene klapske polemike.

„Pamtim predvečerja ispod žižule uz analize tonskih proba, topla svitanja ispod suncobrana i višak sunčevih zraka. Pamtim pjevače, akorde, skladbe, zagrljene rivale i slučajne goste. Sve je to žižula.“

Sutrašnji koncert za njega predstavlja i čin zahvale. „Pjevamo u čast našem gradu i sugrađanima koji su nas, kao i cure iz ženske klape Mirabela CZK, počastili Zlatnim leutom na minulom Festivalu. S te strane, naš je nastup i zahvala Omišanima na podršci i nagradama. To nas obvezuje da zapjevamo najbolje što znamo i s puno srca“, navodi Šaban Stanić te otkriva da će publika, osim u izvornim dalmatinskim pjesmama, moći uživati i u nekim pop melodijama u klapskom ruhu.

„Od malih sam nogu imala veliku želju…“

Scenu će Omiš i Mirabela CZK dijeliti s mladim omiškim snagama, jamcima da će klapska pjesma živjeti i nadalje.

„Od malih sam nogu imala veliku želju pjevati u klapi i ta mi se želja ostvarila. Čast mi je sudjelovati i biti dio tradicije i kulture moga grada“, poručuje Bruna Bašić iz dječje klape Žižula, koja je tek na početku svog klapskog puta.

„Nadam se da ćete nas gledati na velikoj festivalskoj pozornici i da je pred nama još uspješnija budućnost.“

Ispod žižule nastupit će još jedna omiška dječja klapa – Bepo, iz Osnovne škole Josipa Pupačića.