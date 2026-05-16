FOTO / VIDEO Pogledajte prizore incidenta u Zračnoj luci Split

Donosimo prizore s mjesta događaja

Oko 13:30 sati u Zračnoj luci Split dogodio se incident u kojem je sudjelovao zrakoplov Croatia Airlines na letu OU 412 iz Splita prema Frankfurtu. Riječ je o Airbusu A220 oznake 9A-CAN, izvijestili su iz ZL Split.

Prema prvim informacijama, zrakoplov je tijekom zaleta iz zasad neutvrđenih razloga skrenuo s uzletno-sletne staze te jednim dijelom završio na travnatoj površini uz pistu.

Tom prilikom došlo je do oštećenja zrakoplova nakon udara u vertikalnu signalizaciju i rubna svjetla uzletno-sletne staze. U letjelici su se u trenutku incidenta nalazila 132 putnika i pet članova posade.

Iz Zračne luke Split navode kako surađuju s nadležnim službama, uključujući Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje nesreća, koje su odmah obaviještene o događaju. Više informacija očekuje se nakon završetka očevida i istrage.

