Dramatična noć na autocesti: Obijesna vožnja u suprotnom smjeru pretvorila se u buktinju

Na autocesti A2 kod Velike Vesi u noći sa petka na subotu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene tri osobe, a prema informacijama policije, nesreću je skrivio 57-godišnji slovenski državljanin vozeći u suprotnom smjeru.

Do nesreće je došlo nešto iza ponoći na dijelu autoceste gdje se zbog radova promet odvijao dvosmjerno. Kako navodi policija, vozač iz Slovenije kretao se iz smjera Zagreba prema Krapini, no kod Galovca Začretskog nije se vratio u svoju prometnu traku, već je ignorirao postavljenu signalizaciju i nastavio vožnju zabranjenim smjerom.

Nedugo potom frontalno se sudario s automobilom kojim je iz suprotnog smjera pravilno upravljala 48-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine.

Silina udara bila je velika pa je automobil slovenskog vozača izletio s ceste, udario u zaštitnu ogradu i potom se zapalio. Drugo vozilo također je završilo izvan kolnika nakon udara u ogradu.

Požar na automobilu ugasili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Krapina. U nesreći su lakše ozlijeđeni 57-godišnji slovenski državljanin, njegova 57-godišnja suputnica te 48-godišnja vozačica iz Bosne i Hercegovine.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće promet na dionici između Svetog Križa Začretja i Krapine bio je potpuno obustavljen od 00.17 do 4.20 sati, a vozila su preusmjeravana na obilazne pravce.

Policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrdila kako je slovenski državljanin počinio kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.