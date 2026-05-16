Naša voditeljica i nogometni trener postali roditelji, stigla je curica

Televizijska i radijska voditeljica Edina Prišić Babić i njezin suprug, nogometni trener Stjepan Babić, postali su roditelji svog prvog djeteta. Sretni par dobio je djevojčicu, a ime prinove zasad nisu otkrili javnosti.

Lijepu vijest Edina je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila nježnu fotografiju usnule kćerkice. Djevojčica je rođena u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, a brojni prijatelji i pratitelji odmah su paru uputili čestitke i lijepe želje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Edina Prsic Babic (@edinaprsicbabic)