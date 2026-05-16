Evo kada nastupaju Lelekice u finalu Eurosonga

Sve je spremno za veliko finale 70. izdanja Eurovision Song Contest 2025 koje će se u subotu navečer održati u Beču, a hrvatske nade ove su godine uprte u pet članica grupe LELEK i njihovu pjesmu “Andromeda”.

Hrvatske predstavnice u petak navečer odradile su i posljednju generalnu probu pred stručnim žirijem, dok ih prije samog finala očekuje još jedna proba koja će se održati u subotu poslijepodne.

Kako prenose strani eurovizijski portali, Lelek će na pozornicu izaći 13. po redu, a njihov nastup očekuje se oko 22.15 sati, ovisno o dinamici prijenosa i programu uživo.

Prije hrvatskih predstavnica nastupit će bugarska pjevačica DARA s pjesmom “Bangaranga”, dok će nakon Leleka publiku zabavljati britanski predstavnik Look Mum No Computer s pjesmom “Eins, Zwei, Drei”.

O pobjedniku Eurosonga i ove će godine odlučivati kombinacija glasova publike i nacionalnih žirija, a glasovanje će biti otvoreno već prije nastupa prvog finalista.