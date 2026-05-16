LOKOMOTIVA – HAJDUK 1-1: Podjela bodova na Maksimiru

Hajduk je danas s početkom od 18:15 igrao protiv Lokomotive u Maksimiru utakmicu 35. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat bio 1:1. Za Hajduk je zabio Almena u 4. minuti, dok je rezultat poravnao Vasilj u 18. minuti.

Hajduk je u tri ovosezonska ogleda slavio protiv Lokomotive. U prvom susretu odigranom u rujnu na Poljudu Bijeli su pobijedili s 2:0, zatim s 3:1 u prosincu na Maksimiru te s 2:1 u ožujku na Poljudu.

Glavni je sudac utakmice bio Antonio Škobić iz Osijeka, pomagali su mu Kristijan Novosel iz Valpova i Bruno Premužaj iz Varadžina, a četvrti je bio sudac Patrik Kolarić iz Čakovca. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Ivan Matić iz Osijeka.

U 4. je minuti Hajduk došao u vodstvo iz prve prilike na susretu: Pajač je glavom primio dijagonalu prema Almeni koji prošao iza Pajača i lagano prebacio Savatovića za 0:1. U 10. je minuti Vuković prošao po desnoj strani, no Hrgović je odbio u korner. Dvije je minute kasnije Belcar pucao s 20 metara, blokirao je Guillamon odbivši loptu u korner iz kojeg se nije razvila veća opasnost po gol Hajduka.

U 18. je minuti Lokomotiva izjednačila: Sambra jako dugo vukao, a onda dodao Vasilju koji je poslao loptu u mrežu za 1:1. Četiri je minute potom pucao Livaja, nije bilo opasnosti po gol Savatovića. U 21. je minuti Vuković izišao sam na Silića, no vratar je Hajduka obranio. Tri je minute kasnije Livaja petom ostavio loptu za Pukštasa, no šut Amerikanca završio je u bloku. U 25. je minuti Rebić pucao preko gola. Dvije je minute potom Hajduk ponovno došao u vodstvo: Hrgović je izvrsno ubacio prema Livaji, a on glavom poslao loptu u mrežu za 1:2. Pogodak se provjeravao, a naposljetku nije priznat zbog zaleđa.

U 32. je minuti Sabra pucao nebu pod oblake nakon dobrog primanja lopte. Dvije je minute kasnije Smiljanić pucao tik uz vratnicu. U 38. je minuti Livaja prebacio Savatovića, ali otišlo je i preko grede. Dvije je minute kasnije požutio Livaja nakon prigovora. U 44. su minuti domaćini imali priliku, ali označeno je zaleđe.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s 1:1.

Drugo je poluvrijeme krenulo s izmjenom u redovima Hajduka, Racija je zamijenio Gabrić. U 49. je minuti Pajač ubacio na pet metara, Marešić je odbio u korner. Minutu je potom kontru Hajduka povukao Pukštas, Almena je pucao s 13 metara, lopta je otišla iznad grede. U 53. je minuti Livaja odigrao do Rebića, on ubacio, a Livaja je udarcem glavom zatresao gredu. Dvije je minute kasnije Rebić proigrao Pukštasa koji se nije najbolje snašao u izglednoj situaciji. U 57. je minuti Dajčer skrivio kazneni udarac na Pukštasu, provjeravao se kazneni udarac koji je naposljetku i dosuđen. Livaja je pucao i promašio cijeli okvir gola.

U 63. je minuti Smiljanića zamijenio Bošković. Dvije je minute kasnije mijenjao Hajduk: izišli su Rebić, Pukštas i Livaja, a ušli Brajković, Bamba i Šego. U 68. je minuti Almena izveo korner, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili. Tri se minut potom dogodio fliper u šesnaestercu Lokomotive, a s druge strane i u šesnaestercu Hajduka. Kulminiralo je udarcem Pajača koji je završio u vanjskom dijelu mreže. U 74. je minuti mijenjala Lokomotiva, Vukovića i Vasilja zamijenili su Stojaković i Sušak.

U 78. je minuti Hodak dobro ubacio prema Šegi koji je pucao glavom s igračem na leđima, ali otišlo je preko grede. Dvije minute nakon Sabra je propustio čisti zicer za pogodak Lokomotive: nije dodao usamljenom Belcaru na drugoj strani već je pucao, Silić je obranio. Nakon jednog kornera, Jukić je izborio drugi, obranili su se Splićani na koncu akcije. S druge je strane Bamba kombinirao sam sa sobom, ali obranio je Savatović. U 83. je minuti Brajković pucao iz daljine, obranio je vratar Lokomotive. Četiri je minute kasnije Kralevski zamijenio Sabru. U 88. je minuti Melnjak zamijenio Hrgovića. Dvije je minute kasnije šutirao Melnjak, no Savatović je i to obranio.

U trominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa su obje ekipe uzele bod.

LOKOMOTIVA: Savatović - Lorber, Jukić, Dajčer, Pajač - Belcar, Subotić - Smiljanjić, Vasilj, Vuković - Sabra

Klupa: Posavec, Kralevski, Kamenović, Kostelac, Virgili, Bošković, Stojaković, Sušak

HAJDUK: Silić - Hodak, Raci, Marešić, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Almena, Pajaziti, Rebić - Livaja

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Šego, Melnjak, Bamba, Huram, Brajković, Durdov, Kutia