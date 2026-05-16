Lelekice podigle hrvatsku zastavu na pozornici Eurosonga i zaradile ovacije

Večeras se održava veliko finale Eurosonga 2025., a Hrvatsku na ovogodišnjem natjecanju predstavlja grupa Lelek s pjesmom “Andromeda”. Hrvatskim predstavnicama pripala je 13. pozicija u finalnoj večeri.
Prije samog početka spektakla članice Leleka pojavile su se s hrvatskom zastavom te izazvale oduševljenje publike i glasne ovacije u dvorani.
Ovogodišnji redoslijed nastupa u finalu izgleda ovako:
1. Danska
2. Njemačka
3. Izrael
4. Belgija
5. Albanija
6. Grčka
7. Ukrajina
8. Australija
9. Srbija
10. Malta
11. Češka
12. Bugarska
13. Hrvatska
14. Ujedinjeno Kraljevstvo
15. Francuska
16. Moldavija
17. Finska
18. Poljska
19. Litva
20. Švedska
21. Cipar
22. Italija
23. Norveška
24. Rumunjska
25. Austrija
Iz prvog polufinala plasman u završnicu izborile su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. U drugoj polufinalnoj večeri prolazak su osigurale Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka.
Finalistima su se pridružile i članice takozvane “Velike četvorke” – Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Francuska, koje imaju izravan plasman zbog najvećih financijskih izdvajanja za Europsku radiodifuznu uniju, kao i domaćin ovogodišnjeg Eurosonga – Austrija.