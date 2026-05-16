Lelekice podigle hrvatsku zastavu na pozornici Eurosonga i zaradile ovacije

Večeras se održava veliko finale Eurosonga 2025., a Hrvatsku na ovogodišnjem natjecanju predstavlja grupa Lelek s pjesmom “Andromeda”. Hrvatskim predstavnicama pripala je 13. pozicija u finalnoj večeri.

Prije samog početka spektakla članice Leleka pojavile su se s hrvatskom zastavom te izazvale oduševljenje publike i glasne ovacije u dvorani.

Ovogodišnji redoslijed nastupa u finalu izgleda ovako:

1. Danska

2. Njemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litva

20. Švedska

21. Cipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunjska

25. Austrija

Iz prvog polufinala plasman u završnicu izborile su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. U drugoj polufinalnoj večeri prolazak su osigurale Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka.

Finalistima su se pridružile i članice takozvane “Velike četvorke” – Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Francuska, koje imaju izravan plasman zbog najvećih financijskih izdvajanja za Europsku radiodifuznu uniju, kao i domaćin ovogodišnjeg Eurosonga – Austrija.