Andromeda odjeknula Europom: Moćan nastup grupe Lelek u finalu Eurosonga

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, večeras su nastupile u velikom finalu Eurosonga s pjesmom “Andromeda”, predstavljajući Hrvatsku pred milijunskim auditorijem diljem Europe.

Lelekice su na pozornicu izašle 13. po redu, a njihov nastup privukao je veliku pažnju publike i eurovizijskih fanova. Moćna scenografija, upečatljivi vokali i snažna emocija obilježili su izvedbu pjesme “Andromeda”, koju su članice grupe izvele uz glasnu podršku iz dvorane.

Publika je njihov nastup nagradila pljeskom i ovacijama, dok su društvene mreže tijekom nastupa bile prepune reakcija gledatelja koji su komentirali energiju i atmosferu koju su hrvatske predstavnice donijele na eurovizijsku pozornicu.

Finale Eurosonga održava se u Beču, a o pobjedniku odlučuju glasovi publike i nacionalnih žirija iz zemalja sudionica.