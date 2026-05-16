Close Menu

POZNATI DETALJI INCIDENTA Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze, u njemu bilo 137 ljudi

Avion udario u oznaku i rubna svjetla uzletno-sletne staze

Danas, oko 13:30 sati, na uzletno-sletnoj stazi došlo do incidenta u koji je bio uključen zrakoplov Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, priopćila je ZL Split.

Zrakoplov je tijekom zatrcavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade.

nesreca croatia airlines 2
GALERIJA
Kliknite za pregled

Svi su odmah nakon dogadjaja sigurno iskracani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a.

Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje nesreća, koje su obaviještene. Javnost će biti redovito obavještavana.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
10
Mad
4