NESREĆA U KAŠTELIMA Sudarili se auto i cisterna

U subotu oko 15 sati splitska policija zaprimila je dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila u Kaštel Štafilić.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid i regulirali promet.

Kako doznajemo, u sudaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je isključivo materijalna šteta na vozilima. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon dovršetka policijskog postupanja.