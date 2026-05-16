Dobre vijesti za Makarane: Stižu dva psihijatra, evo kada kreću pregledi

Od sljedećeg tjedna u makarskom Domu zdravlja s radom započinju dva psihijatra, čime se građanima omogućava dostupnija psihijatrijska skrb na uputnicu, bez potrebe za odlaskom u Split.

Grad Makarska potpisao je ugovore s dr. Josipom Fiamengo i dr. Dujom Barišićem koji će raditi dva puta tjedno u prostoru Doma zdravlja Makarska. Dr. Fiamengo radit će jedan tjedan utorkom ujutro, a drugi tjedan srijedom poslijepodne, dok će dr. Barišić raditi jedan tjedan ponedjeljkom poslijepodne, a drugi tjedan četvrtkom poslijepodne.

Građani se na pregled mogu naručiti putem svog liječnika obiteljske medicine ili preko ordinacije interne medicine na broj telefona 021/695-863.

Nastavak je to značajnih ulaganja u deficitarne medicinske kadrove i podizanje razine zdravstvene skrbi kojima se Grad Makarska kontinuirano bavi od 2021. godine. U makarskom Domu zdravlja financiraju se pregledi radiologa, kardiologa, urologa i pedijatra te njihovih medicinskih sestara, a liječnicima i zdravstvenim djelatnicima osigurani su i stanovi kako bi ih se zadržalo na području Makarske.

Dva gradska stana dana su na korištenje liječnicima, dok je Grad dodatno unajmio još dva stana za laboranticu i medicinsku sestru na stacionaru. Hitnoj medicinskoj pomoći kupljeno je novo vozilo i vrijedan uređaj za masažu srca LUCAS 2, a patronažnim sestrama osigurani su laptop i projektor.

Samo u 2025. godini za zdravstvo je iz gradskog proračuna izdvojeno 196 tisuća eura.

Dobra vijest je da su se od prošle godine u sufinanciranje zdravstva uključile i sve općine Makarske rivijere: Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac.

„Sve što radimo da bi život naših građana bio ugodniji i ljepši je važno, no ako građani nemaju adekvatnu zdravstvenu skrb, onda sve pada u drugi plan. Makarska je središte Makarske rivijere i i dalje će biti pokretač ovakvih inicijativa, no izuzetno je važno da smo se svi okupili oko istog cilja jer nam je zdravlje naših stanovnika svima prioritet“, izjavio je gradonačelnik Zoran Paunović.