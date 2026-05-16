FOTO Emotivan oproštaj od omiljenog svećenika: Na vječni počinak ispraćen don Ante Čotić

Don Ante Čotić st., svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, ispraćen je na posljednji počinak 15. svibnja u Dubravi, u 64. godini života i 39. godini svećeništva. Misno slavlje predvodio je nadbiskup Zdenko Križić uz sudjelovanje brojnih biskupa, svećenika, obitelji i vjernika.

U propovijedi je nadbiskup istaknuo kako je njegov život bio snažno svjedočanstvo vjere, osobito u trenucima teške bolesti koju je nosio bez gorčine, u miru i pouzdanju u Boga. Nije samo propovijedao Krista, nego ga je u vlastitoj patnji duboko živio, ostavljajući snažno svjedočanstvo nade i pouzdanja.

Prije Božjeg blagoslova nekrolog don Ante pročitao je pastoralni vikar don Edvard Punda. Od pokojnika su se oprostili don Tomislav Ćubelić uime svećenika, don Vladimir Smoljo uime suradnika, župnik don Jure Bjeliš uime obitelji te biskup Ranko Vidović, ističući njegovu dobrotu, predanost i svjedočanstvo vjere.

Tijekom života bio je blizak bolesnima, ožalošćenima i svima u potrebi, a na kraju je i sam prošao putem kojim je druge vodio. Ostao je zapamćen kao svećenik jednostavnosti, topline i predanog služenja, čiji život i trpljenje i dalje govore o snazi vjere i nadi u vječni život.