Katastrofa u Makarskoj: Fekalije plutaju lukom, smrad se širi gradom

Iz makarske luke šire se neugodni mirisi i prizori koji su uznemirili građane i goste uoči jačeg predsezonskog prometa.

- Već nekih pet, šest dana to traje, znači užasan smrad i stvarno katastrofa, da ne kažemo u sezoni i predsezoni, da ljudi tu šetaju, stranci i mi domaći da to gledamo. Ne znamo što se događa, ali mislim da ovo nije nimalo normalno, rekao je jedan od građana za HRT.

Nimalo lijepa dobrodošlica za željno iščekivane predsezonske goste.

- Mi smo gosti tu na dva tjedna, a sad razmišljamo otići jer su plaže sada prljave i smrdi, rekao je jedan turist.

Grad je na službenim stranicama najavio radove na odvodnji od 11. do 18. svibnja.

- Nadamo se da će biti brzo kraju, ovo što je u more pušteno morali su jer prave glavnu šahtu. Ako to ne naprave, ljeto može biti upropašteno, rekao je jedan građanin.

- A ružno je, ali mora se napraviti, poručio je drugi.

- Meni ne smeta ništa, to će trajati par dana i bit će sve u redu, rekao je treći.

Vodovod Makarska u priopćenju navodi da provodi ranije najavljene radove sanacije i održavanja na glavnom tlačnom dijelu sustava odvodnje Plišćevac - Sveti Petar.

- Riječ je o nužnom tehničkom zahvatu kojim se osigurava stabilno i sigurno funkcioniranje sustava. Tijekom izvođenja radova sustav privremeno radi u posebnom tehničkom režimu, što uključuje i rad incidentnog preljeva. O radovima i privremenom režimu rada pravodobno su obaviještene nadležne službe sukladno propisanim procedurama, poručili su.

- Bilo je to najavljeno, sad je li to trebalo prije napraviti, prije mjesec dana, rekao je jedan od građana.

- Vjerojatno se i moglo, ali vremenske prilike su bile takve, bilo je puno kiše, smatra drugi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo u ponedjeljak počinje sezonu praćenja kakvoće mora za kupanje na cijelom Jadranu. Prvi rezultati mogli bi biti poznati krajem tjedna, a posebna pozornost bit će usmjerena na Makarsku.